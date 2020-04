Google teki Stadia-pelipalvelusta ilmaisen

Perustason Stadiassa pelejä voi striimata maksimissaan 1080p-tarkkuudella, mutta 4K-tarkkuudella pelaaminen edellyttää Stadia Pro -tilauksen hankkimista. Pro-tilaukseen kuuluu myös tuki 5.1-tilaäänille ja lisäpelejä on mahdollista saada maksuttomasti. Vaikka Stadian käyttö onkin nyt ilmaista, joutuu palvelun kautta ostamaan pelit erikseen.Kun pelit on ostettu, voi pelejä pelata PC:llä, Chrome OS -laitteilla sekä tuetuilla Android-puhelimilla. Tällä hetkellä Stadian suurin arvo on siis se, että pelin voi hankkia lähes mille alustalle kerta ostolla. Google Stadian voi hankkia Suomessa täältä Stadia Pron ilmaisten kuukausien aikana voit pelata maksuttomasti seuraavia pelejä: Destiny 2: The Collection, GRID, Gylt, SteamWorld Dig 2, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, Serious Sam Collection, Spitlings, Stacks on Stacks (on Stacks) ja Thumper.