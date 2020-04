PlayStation 5:n DualSense-ohjaimen ulkonäkö paljastettiin

Tällä kertaa vuoronsa sai seuraavan sukupolven konsolin ohjain. Vuosia palvellut DualShock-ohjain on päätetty korvata uudella DualSense-ohjaimella . PlayStation 5:n ohjain on selvästi saanut hieman futuristisempaa tyyliä ja ehkä siitä on löydettävissä joitain vaikutteita Xboxin ohjaimesta. Näppäinasettelu on kuitenkin pysynyt vanhana, joten DualShock-ohjaimiin tottuneetkin oppivat uuteen varmasti nopeasti.Ohjaimesta löytyy uudistettu haptinen palaute sekä adaptiiviset liipaisinpainikkeet, joiden vastus muuttuu pelitilanteiden mukaan. Ohjaimesta löytyy myös mikfrofoni sekä USB-C-portti.Sony lupaa kertoa lisätietoja ohjaimesta myöhemmin.