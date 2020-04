Koronavirus antaa pelialalle nostetta – Myynti lähtenyt nousu-uralle

Koronaviruksen pelätään aiheuttavan maailmanlaajuista tuhoa julkisiin talouksiin, mutta videopeliteollisuuteen se ei näyttäisi tekevän lainkaan hallaa. Pikemminkin päinvastoin, sillä CNBC:n Koronaviruksen pelätään aiheuttavan maailmanlaajuista tuhoa julkisiin talouksiin, mutta videopeliteollisuuteen se ei näyttäisi tekevän lainkaan hallaa. Pikemminkin päinvastoin, sillä:n mukaan pelien myynti on lähtenyt pandemian aikana selvään nousuun.

CNBC:n mukaan esimerkiksi Nintendon Animal Crossing -peli myi ensimmäisten kolmen päivän aikana pelkästään Japanissa 1,8 miljoonaa kopiota. Britanniassa peli myi avausviikonlopun aikana enemmän kuin pelisarjan aiemmat pelit yhteensä (avausviikon myynti). Animal Crossing ei ole koskaan ollut myynnillisesti mikään tier-1-tason peli, mutta koronapandemian siivittämänä se on yltänyt sille tasolle.



Viime kuun lopulla julkaistun Doom Eternal -pelin avausmyyntiä hehkutetaan myös erinomaiseksi. Activision Blizzardin maaliskuussa julkaisema Call of Duty: Warzone -peliäon myös kerännyt pelaajia hyvää tahtia. Ilmaiseksi pelattavan pelin ympärille on kehittynyt jo 30 miljoonan pelaajan yhteisö.







Pelaamisen suosion syynä lienee ihmisten eristäytyminen kotiin ja tarve keksiä jotakin tekemistä, jolla voisi kuluttaa aikaa tehokkaasti. Suoratoistopalvelut ja pelaaminen näyttäisi olevan useiden ratkaisu ongelmaan.