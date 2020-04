Ylen tutkimus: Suomalaiset rakastuivat etätöihin - puolet haluaisi jatkaa koronan jälkeenkin

Tutkimuksen mukaan noin miljoona suomalaista palkansaajaa on siirtynyt koronan myötä etätöihin. Luonnollisestikaan kaikilla tuota mahdollisuutta ei ole, mutta heille, keillä se mahdollisuus on, on etätöitä järjestynyt.Niistä, jotka ovat nyt siirtyneet etätöihin, ilmoitti puolet haluavansa tehdä etätöitä jatkossakin, jos se vain työnantajalle suinkin sopii. Suosituinta etätyö on 30-44 -vuotiaiden keskuudessa - ja etenkin suurissa kaupungeissa. Tutkimuksen mukaan naiset ovat hieman innostuneempia etätöistä kuin miehet.