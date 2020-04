Arvostelu: Roomba s9+ - Kallein robotti-imuri ikinä, jossa on yksi ainoa ongelma

Roomba s9+ - Millainen on lähes 1500 euron robotti-imuri?

Tekniset tiedot

Paino 3,37 kg Leveys 33,9cm (leveimmästä kohdastaan, D:n muotoinen) Korkeus 9,22cm Akku 3300mAh (vaihdettavissa) Pölysäiliön koko 0,4 litraa (imurin oma, koskee s9+ -mallia) Muuta osaa jatkaa siivousta akun tyhjennyttyä (recharge & resume)

tyhjentää oman pölysäiliönsä telakassa olevaan siompaan astiaan

HEPA-suodatin Hinta

Clean Base -latausasema

Käyttöönotto

Huoneiden nimeäminen ja huonekohtainen siivoaminen

Sovellus

Toiminta

Miten robotti-imuria pitäisi käyttää?

Akkukesto ja latausajat

180 - 220 m2

300 m2

200 m2

Matot

Huonekalut

Muut esteet

Lemmikkien karvat

Portaat ja kaksikerroksiset kodit

Melu

65 - 75 dB

Muut ongelmat

Siivousjälki

Millaisiin koteihin Roomba s9+ sopii?

Yhteenveto

Kannattaako se ostaa?

Plussat

erinomaiset siivouskartat

erittäin hyvä siivousjälki, sekä koville pinnoille että matoille

puhdistaa lemmikkien karvat tehokkaasti

selkeä, suomenkielinen sovellus

pölysäiliön tyhjennys täytyy tehdä vain muutaman kuukauden välein

huonekohtainen siivous suoraan sovelluksen kautta

osaa jatkaa siivousta latauksen jälkeen (recharge and resume)

mahdollisuus rajata osa huoneesta ns. keep-out zoneksi, johon robotilla ei ole asiaa

Miinukset

hinta - markkinoiden ylivoimaisesti kallein roboimuri

Clean Base käyttää perinteisiä pölypusseja

jää jumiin tietyntyyppisiin mattoihin ja tietyntyyppisiin esteisiin

huonekalujen jalkojen viereltä siivousjälki on korkeintaan keskinkertaista

Tähdet

Arvosteluumme saapui loppuvuodesta 2019-yhtiön tämän hetken lippulaivamalli, kaikkien aikojen kallein robottipölynimuri,Kuten tavallista, otimme imurin testiin useaksi kuukaudeksi, emmekä tyytyneet mihinkään simuloituihin testitilanteisiin, vaan käytimme imuria ainoana siivousapuna koko testijakson ajan, saadaksemme selville todelliset plussat ja miinukset.Testikohteena käytimme paria eri kerrostaloasuntoa, joista toisessa oli tarjolla mattoja ja muita esteitä enemmälti, toisessa taas tasaista parketti- ja laminaattipintaa.Lisäbonusta testijaksolle saatiin erikoisesta 2019-2020 talvesta, joka oli täynnä loskaa ja ennen kaikkea hiekoitukseen käytettyä soraa ja hiekkaa, jolla torjuttiin jatkuvasti nollan ympärillä pyörinyttä kelia ja siitä aiheutunutta liukkautta. Eli sisälle kantautui valtaisat määrät imuroitavaa.Samoissa testikohteissa olemme testanneet myös muita robotti-imureita pitkällä aikavälillä, joten potentiaaliset ongelmakohdat olivat hyvin tiedossa jo ennestään.--kuva laatikosta--Roomba s9+ toimitetaan varsin valtavassa myyntipakkauksessa, joka on todella paljon isompi kuin edullisempien Roomban mallien myyntipakkaus.--kuva laatikosta ylhäältä--Kun laatikko avataan, paljastuu syy valtaisalle pahvilaatikolle. Roomba s9+ on käytännössä kaksi asiaa, yhteen pakettiin laitettuna. Aivan ensimmäiseksi se on-robotti-imurisekä Roomban vuonna 2018 esitelty, uusi lataustelakka--kuva imurista päältä---Roomba s9+ on kerännyt robotti-imuriksi erityisen paljon mediahuomiota julkaisunsa jälkeen, johtuen sen muotoilusta. s9+ -mallin myötä Roomba on luopunut perinteisestä, ikonisesta ympyrämuodostaan ja käytännössä siirtynyt kopioimaan kilpailijansa,, imureiden ulkonäköä.Jos imuria vilkaisisi nopeasti, erehtyisi sitä luulemaan Neaton joksikin uudeksi imurimalliksi, niin vahvasti muotokieli on kilpailijalta lainattu. Käteen nostettaessa Roomba s9+ kuitenkin erottuu oikeastaan kaikista muista kilpailijoistaan tietynlaisella jämäkkyydellään. Missään vaiheessa laitteesta ei tule olo, että se voisi fyysisesti mennä rikki, vaan imuri henkii tietynlaista laadukkuutta olemukseltaan.--kuva imurista ja latausasemasta--Lataustelakka taas on sama, joka esiteltiin jo Roomba i7+ -imurin julkaisun yhteydessä - futuristinen, hieman kahvinkeitintä muistuttava musta möhkäle.---kuva clean basesta---Clean Base -latausasema on Roomban huippumalleilleen varaama erikoisuus, jota ei saa edes rahalla yhtiön muihin tuotteisiin. Latausasema toimii robotin "kodin" lisäksi myös pölysäiliönä, johon Roomba tyhjentää oman, sisäisen pölysäiliönsä sen täytyttyä.---kuva clean basen sisältä---Käytännössä latausasemassa on itsessään pieni imuri, joka imaisee Roomban oman pölysäiliön tyhjäksi robotin telakoiduttua asemaan. Latausaseman sisältä löytyy puolestaan perinteinen imurin pölypussi, johon pöly kertyy ajan kanssa.'---kuva pölypussista (i7+) --Yhteistyö robotti-imurin ja latausaseman välillä toimiikin mainiosti - noin joka kolmannen siivouskerran jälkeen, robotin suunnistettua takaisin telakkaan, kuuluu korvia huumaava, perinteistä imuria muistuttava ääni, jossa latausasema imaisee robotin pölysäiliön tyhjäksi.---video, kun roomba tyhjentää pölysäiliönsä---Mutta elämme 2020-lukua ja päätös käyttää erillisiä pölypusseja latausaseman pölysäiliössä ihmetyttää suunnattomasti. Pölypussittomat "manuaaliset" imurit ovat olleet arkipäivää jo toistakymmentä vuotta ja Roombissa itsessään ei ole kertakäyttöisiä pölypusseja koskaan nähty. Kysymys herääkin siitä, miksi ihmeessä latausaseman pölysäiliö ei voisi olla vain iso pölysäiliö, joka irrotetaan aika ajoin ja kopsautetaan sekajätteen sekaan.Pölypussit eivät onneksi maksa hirvittävän paljoa, tätä kirjoittaessa 3kpl pakkaus pusseja maksaa Suomessa noin 25 euroa ja Yhdysvalloissa noin 15 euroa.Muutoin ratkaisu on loistava. Ensimmäisen kerran pölypussi täytyi vaihtaa neljän kuukauden kohdalla. Ja ennen kaikkea robotti-imurin oman pölysäiliön tyhjennys jäi kokonaan pois rutiineista - se on hieman sotkuista puuhaa.Parhaana puolena voidaan kuitenkin pitää sitä, että siivous ei keskeydy koskaan siihen, että robotin pölysäiliö täytyy, joten robotti voi työskennellä täysin itsenäisesti ja ilman "valvontaa" omistajan ollessa lomallakin. Itse asiassa mikäli Roomba on ajastettuna esim. työpäivien ajaksi, ei se vaadi omistajaltaan minkäänlaista huomiota useisiin kuukausiin.Roomba s9+ on, kuten kaikki muutkin kalliimman pään robotti-imurit, ns. connected. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että imuria ohjeistetaan pääosin älypuhelinsovelluksen kautta.Roomban käyttöönotto menee kutakuinkin niin, että ensin etsitään robotin latausasemalle paikka, josta se pääsee jatkossa aloittamaan esteettä kulkunsa ja jonne se voi aina siivouksen jälkeen palata.Seuraavaksi kootaan latausasema ja kytketään se pistorasiaan. Tämän jälkeen robotti asetetaan latautumaan latausasemaan.Seuraavaksi asennetaan iRobotin oma sovellus älypuhelimeen (tuettuna ovat iOS ja Android), luodaan käyttäjätili ja tehdään sovelluksen perussäädöt kuntoon. Tämän jälkeen paritetaan robotti älypuhelimen kanssa ja yhdistetään se kodin langattomaan lähiverkkoon.Seuraava vaihe liittyy Roomban uudehkoon ominaisuuteen, eli älykkäisiin karttoihin. Nyt tulisi raivata asunnosta kaikki lattialla lojuvat esteet sekä avata ovet kaikkiin huoneisiin joihin Roombaa ikinä haluaakaan ohjeistaa. Tämän jälkeen Roomballe annetaan tehtäväksi alkaa rakentamaan uutta karttaa asunnosta.Tässä vaiheessa Roomba kartoittaa koko asunnon ja alkaa rakentamaan sen pohjapiirustuksesta itselleen karttaa, jonka mukaan navigoidaan.Kartoitusvaihe ei tule valmiiksi vielä kartoitusajon jälkeen, vaan Roomba rakentelee karttoja valmiimmaksi kun se jatkossa siivoaa huoneistoa. Yleensä noin neljän siivouskerran jälkeen asunnon kartat ovat valmiita, mikäli ensimmäisellä kerralla on sallittu em. kartoitusajo.Roomba s9+ yksi erikoisuus halvemman pään muihin Roomba-malleihin - ja moniin kilpailijoihinsa - verrattuna on kyky nimetä asunnon huoneet. Kun robotti on saanut valmiiksi ensimmäisen pohjapiirustuksen, voidaan pohjapiirustuksesta rajata huoneita tai alueita ja nimetä ne haluamallaan tavalla.Rajaus ja nimeäminen tapahtuvat suoraan älypuhelimen näytöltä, jossa pohjapiirustuksesta valitaan huoneet ja annetaan niille nimet. Myös "älä mene tänne, koskaan"-tyyliset rajaukset voidaan vetää suoraan kartalle.---kuvat sovelluksesta, starttinappi, joka antaa valita huoneet ja lista huoneista --Huoneiden nimeämisen jälkeen robotin voi halutessaan komentaa siivoamaan vain halutut huoneet, eikä koko asuntoa, kuten oletuksena on. Liikkeellelähtö tapahtuu kuitenkin aina latausasemasta, jolloin Roomba ymmärtää tallennetun karttansa ja suunnistaa siivottavaan huoneeseen. Mikäli huone sijaitsee toisella puolella asuntoa, ei Roomba imuroi ennen kohteeseen pääsyään - mutta reitti tulee luonnollisesti olla sen verran selvä rojusta, jotta Roomba haluttuun huoneeseen pääsee perille.Ominaisuus korvaa lähes täysin "kannan roboimurin makuuhuoneeseen, painan sen käyntiin ja suljen oven perässäni" -metodin. Ja se sen on tarkoituskin korvata, sillä ominaisuuden avulla voidaan nyt tehdä täsmäsiivouksia tiettyihin huoneisiin myös etäohjauksen kautta.Luonnollisesti välillä tämä ei onnistu, kun vaikkapa WC:n ovi onkin kiinni kun roboa komennetaan etäkäytön kautta siivoamaan vessat. Tällaisissa tapauksissa robotti siivoaa ainoastaan huoneet, joihin se pääsee ja kertoo lopuksi ilmoituksella, että kaikkiin huoneisiin ei päästy.Roomba s9+ käyttää samaa sovellusta kuin kaikki muutkin Roombat. Sovellus on selkeä, suhteellisen helppokäyttöinen ja saatavilla myös suomeksi. Tämä alentaa luonnollisesti käyttöönoton kynnystä kotimaassamme.Sovelluksen suunnittelussa näkyy pitkän työn tulos ja se onkin mukavan selkeä käyttölogiikkansa ansiosta.---sovelluksen ajastusnäkymä---Sovelluksen yksi tärkein anti on ajastusten määrittäminen. Tämä on tehty varsin selkeäksi ja mitään moitteen sanaa on vaikea keksiä ajastusten näkymästä.--sovelluksen etusivu--Eniten käytetty toiminto lienee imurin käynnistäminen. Tässä sovellus noudattelee Roomban perinteistä logiikkaa: sovelluksen aloitusnäkymää hallitsee lähes koomisen suuri CLEAN-nappi, josta imuri kytketään päälle.Roomba s9+ tapauksessa tosin sovelluksessa olevan Clean-napin painaminen itsessään ei käynnistäkään imuria välittömästi, vaan tämän jälkeen vielä valitaan se, siivotaanko koko kerroksen pinta-ala vai vain halutut huoneet.---kuva tilastoista---Tilastonikkareille mielenkiintoinen näkymä on myös siivoushistoria, josta näkyy sekä siivottu pinta-ala että siivoukseen kulunut aika. Myös suoritetut siivouskartat näkyvät tästä näkymästä.Lokakuussa 2019 Roomban huippumalleille julkaistiin myös erittäin hyödyllinen päivitys, jonka ansiosta hankalimmat paikat asunnosta voi merkitä ns., joihin robon ei pitäisi lainkaan mennä. Tällaisiksi voi merkitä vaikkapa lemmikkien juomakuppien alueen tai vaikkapa tietokonepöydän alustan. Päivitys koskee siis myös Roomba s9+ -mallia.Kuten Roomban kaikki mallit, myös Roomba s9+ tärähtää käyntiin käytännössä saman tien, kun sitä komennetaan siivoamaan. Komentaminen tarkoittaa tässä tapauksessa joko fyysisen Clean-napin painamista robotin päältä, siivouksen aloitusta sovelluksen kautta tai ajastetun siivouksen alkamista.--video siivouksesta---Roomba s9+ noudattaa jo vuosia kestänyttä iRobotin siivousrobottien perinnettä siinä, että robotin liikkeissä ei tunnu olevan päällisin puolin mitään järjen hiventäkään. Hetken robotin toimintaa katsottuaan tulee olo, kuin robotin liikkeissä olisikin jonkinlainen järki - kunnes robotti päättääkin pompata aivan toiselle puolelle huonetta siivoamaan hetkeksi, palatessaan takaisin kohtaan josta hetkeä aiemmin lähti.On toki myönnettävä, että karttojen kanssa Roomban uutukainen etenee kuitenkin jo aavistuksen loogisemman oloisesti kuin aiemmat Roombat - mutta mitenkään järjestelmälliseltä sen toiminta ei edelleenkään vaikuta.Sinänsä tällä ei ole lopputuloksen kannalta mitään merkitystä: jokainen kohta tulee siivottua, kuten pitääkin, vaikkakin hieman erikoisessa järjestyksessä.Roomba s9+ tukee ns. recharge and resume -toimintoa eli jos robotin akku loppuu kesken siivouksen, se palaa latausasemaan lataukseen - ja jatkaa latauksen jälkeen siitä, mihin siivous jäi kesken.Robotti-imuri eroaa käyttötapansa suhteen täysin tavallisesta imurista ja tämä on ehkä tärkein asia, joka kannattaa muistaa robotti-imurin ostoa harkittaessa.Robotti-imurin tulisi siivota käytännössä jatkuvasti asuntoa, eikä ainoastaan silloin tällöin, kun alkaa näyttää siltä, että koti vaatisi siivoamista.Ajastamalla robotti-imurin toimimaan esimerkiksi jokaisena arkipäivänä, kun koti on tyhjillään, pysyy asunto siistinä jatkuvasti ja samalla mm. imurin pölysäiliön tyhjennyksen väli harvenee. Myös pöytätasoille ja muualle asuntoon leijaileva pöly vähenee silmin nähden, kun asunnossa imuroidaan robotin toimesta päivittäin.Koska Roomba s9+ tukee recharge and resume-toiminnallisuutta, eli osaa käydä lataamassa kesken siivouksen ja jatkaa sen jälkeen itsestään kohdasta, johon se viimeksi jäi, ei akkukestolla ole hirvittävän suurta merkitystä robotti-imurin toiminnassa.Akkukesto on kuitenkin erittäin hyvä, noin 120 minuuttia ja akku loppui testijaksomme aikana vain pari kertaa kesken 79m2 testikohteemme siivouksen. Tällöinkin kyseessä oli tilanne, jossa asunnossa oli tavallista enemmän esteitä kierrettäväksi. Täysin tyhjäksi vedetty akku latautuu testiemme mukaan noin neljän tunnin ajan.Käytännössä arvioisimme, ettävapaan lattiapinta-alanomaava talokin tulisi siivotuksi tavallisen 8 tunnin työpäivän aikana, robotin ladatessa itsensä kerran työsuoritusten välillä. Valmistaja itse suosittelee imuria korkeintaanvapaan lattiapinta-alan asuntoihin, joka vastaa varsin hyvin omaa arviotamme. Suurempaankin lukaaliin robotin voi sijoittaa, mutta tällöin siivous kestää luonnollisesti kauemmin, robotin joutuessa lataamaan itsensä välillä.Suomalainen koti on testiemme mukaan robotti-imurille monessa mielessä painajainen. Erityisesti rakkautemme erilaisiin mattoihin aiheuttaa suurelle osalle robotti-imureita valtaisia ongelmia. Tämän olemme havainneet testaamalla useita eri roboimureita jo vuodesta 2018 lähtien ja matoista selviytymisestä onkin tullut yksi tärkeimmistä arvostelujemme kriteereistä.Roomba s9+ ei ole tässä täysin poikkeus, vaan sekin on selkeästi tietyn tyyppisten mattojen kanssa ongelmissa.--video tai kuva matosta------testaa paksuilla matoilla, vanhemmilla, teksti tähän---Myös kevyet matot, kuten kylpyhuoneen matot, olivat Roomba s9+:lle ongelmallisia, sillä se sai ne usein rutattua sieväksi mytyksi, kiivettyä mattojen päälle ja jäätyä jumiin siihen, kun renkaat eivät enää yltäneetkään lattiaan.Ne matot, joiden kanssa Roomba s9+:lla ei ollut ongelmia, tulivat puhdistettua erittäin hyvin.Roomba osaa väistää huonekaluja antureidensa ansiosta erittäin hyvin, eikä törmäile kovakouraisesti tuolinjalkoihin. Toki, törmää se niihin, mutta niin kevyesti että testin aikana emme huomanneet mitään jälkiä syntyneen yhteenkään huonekaluun.Luonnollisesti erittäin kalliiden, pehmeää materiaalia olevien kalusteiden kanssa suosittelemme silti olemaan tarkkana.--video keittiön pöydän alta---Roomba s9+ osaa varsin mainiosti navigoida itsensä myös keittiönpöydän alla olevassa tuolinjalkaviidakossa. Ongelmaksi tuli kuitenkin selkeästilyhentynyt sivuharja, jonka jäljiltä löytyi toisinaan likaa tuolinjalkojen viidakosta. Tässä suhteessa s9+ ei tarjonnut aivan täydellistä siivoustulosta, vaikka sellaista odotettiinkin.Huonekalujen jalkojen vierellejäävä pieni lika on erikoinen piirre, sillä lattian reunuksetRoomba hoitaa erittäin varmasti ja paremmin kuin oikeastaan mikään muu kilpailijansa.Olemme testeissämme oppineet pikkuhiljaa ne kaikki potentiaaliset ongelmakohdat, joihin robotti-imurit suomalaisissa asunnoissa mahdollisesti törmäävät. Valitettavasti Roomba s9+ ei selviydy näistä ongelmakohdista juuri keskivertoa roboimuria paremmin, vaan jää jumiin samoihin esteisiin kuin 300-500e hintaluokankin robotit.--kuva jumista--Käytännössä suurimmat ongelmat Roomba s9+ kohtasi matalien, lattiaa myötälevien esteiden kanssa. Tällaisia olivat mm. lattialla lojuneet suihkuletkut, erilaisten kuivaustelineiden jalat sekä vaatetelineiden jalat. Käytännössä noin 1,5 - 2cm korkeus tuntui olevan kriittisin ongelmia aiheuttanut korkeus esteiden osalta.Edellä mainituissa ongelmissa tilanne oli käytännössä aina sama: Roomba kiipesi esteen päälle, mutta sen jälkeen sen renkaat eivät yltäneetkään enää lattiaan ja robotti ei pystynyt enää liikkumaan.Muutama yllätyskin tuli eteen: yksikään aiemmin testaamistamme Roomban malleista ei jäänyt jumiin liian matalien tasojen alle. Tämä on ollut nimenomaan Neaton robottien ongelma, jolta Roomba on välttynyt. Kunnes sitten tuli s9+. Roomba s9+ on ensimmäinen Roomban malli, joka onnistui luikertelemaan useamman kerran mm. suihkukaapin alle, joka oli sille liian matala - jääden jumiin sen alle.Toinen ärsyttävä ongelma periytyy jo s9+:n edeltäjältä, Roomba i7+:lta. Tämä liittyy valmistajan päätökseen vaihtaa aiemmin Roombissa käytössä olleet fyysiset käynnistysnapit hipaisukytkimiksi. Nyt testeissämme kävi useamman kerran aivan samalla tavalla kuin i7+:nkin kanssa: Roomba s9+ oli siivoamassa huonekasvien lähellä, kunnes yksi huonekasvin lehdistä osui keskellä olevaan CLEAN -hipaisupainikkeeseen, sammuttaen imurin siihen paikkaan.Ongelmat eivät ole sinänsä isoja ja ne on helposti väistettävissä: koti vaatii hieman tuunausta "robottiystävälliseksi". Mutta luonnollisesti ajatus ottaa päähän, kun robotti on kuitenkin markkinoiden kallein ja em. ongelmat ovat olleet tiedossa jo vuosien ajan.Kuten muutkin Roomban huippumallit, myös Roomba s9+ soveltuu erinomaisesti lemmikkikoteihin. Emme valitettavasti tällä kertaa päässeet kokeilemaan tätä käytännössä, mutta demonstroimme tilannetta koeluontoisesti muutaman kerran - ja arvio piti paikkaansa.Tehokas allergiasuodatin, erittäin voimakas imuteho sekä kaksi silikonitelaa tekevät yhdistelmän, jolla lemmikkikodistakin saa säihkyvän puhtaan - ja pidettyä sen puhtaana.Silikoniset telat ovat lemmikkikoteihin myös oikea valinta, sillä aiempien kokemustemme perusteella nimenomaan silikonitelojen puhdistustarve on vähäisin. Aiemmissa testeissämme olemme todenneet telojen puhdistustarpeen olevan noin 1-2kk välein tapahtuvaa.Roomba s9+ osaa tunnistaa portaikot, joten sen tippumista portaisiin ei tarvitse pelätä. Robotin reunoilla on "allaolevaa tyhjyyttä" tarkkailevat sensorit, joiden ansiosta se osaa välttää vaaran paikat.Roomba s9+ tukee useamman kerroksen siivousta ja osaa tallettaa jopa 10 eri tason/asunnon pohjapiirrokset kartaksi. Karttoja voi sitten käyttää siivottavan huoneen valintaan, myös eri kerroksissa.Käytännössä karttojen käyttö vaatii kuitenkin sen, että myös latausasema pitää siirtää toiseen kerrokseen siivouksen ajaksi, sillä Roomba s9+ karttaominaisuuden käyttö vaatii nimenomaan latausasemasta liikkeelle lähdön.Koska Clean Base -latausasema on aika iso rohjake siirrettäväksi, tähän tuskin tulee helposti lähdettyä. Yksinkertaisempaa on vain napata robo kainaloon ja siirtää se toiseen kerrokseen siivoamaan. Tällöin huonekohtaista siivousta ei voida tehdä sovelluksen kautta, mutta koko kerroksen pinta-ala toki saadaan siivottua.Toinen vaihtoehto on luonnollisesti ostaa kaikkiin haluttuihin kerroksiin oma latausasemansa, mutta kustannukset saatuun hyötyyn nähden ovat varsin marginaaliset.Kahden kerroksen kodissa asuville oma suositukseni olisi se, että pienemmällä lattiapinta-alalla varustettuun kerrokseen ostetaan halvempi robotti-imuri ja isommalla lattiapinta-alalla varustetussa kerroksessa käytetään "parempaa" roboimuria.Roomba s9+ on kohtuullisen hiljainen robotti-imuriksi, mutta ei aivan äänettömimmästä päästä. Sen päällä ollessa pystyy kyllä käymään keskustelua tavallisella äänellä, mutta imurin ääni rupeaa kyllä helposti ärsyttämään. Mittaustemme mukaan Roomba s9+ melutaso on, riippuen robotin siivoustehon asetuksista.Isoin melu Roombasta pääsee silloin, kun se parkkeeraa itsensä Clean Base -latausasemaan ja päättää tyhjentää sisäisen pölysäiliönsä. Tuolloin melu on varsin korviahuumaava, mutta kestää onneksi vain erittäin lyhyen hetken.Mutta kuten aina, suosittelemme, että robotti-imuria käytetään siten, että se hoitaa hommansa kun asunnossa ei ole ketään. Robotti on kuitenkin paljon hitaampiimuroija kuin keskiverto ihminen imurinsa kanssa, joten pienikin taustamelu muuttuu rasittavaksi, kun se kestää parhaimmillaan useamman tunnin.Mutta naapurit tuskin robotti-imurin äänestä häiriintyvät, edes kerrostalossa, ellei äänieristys ole tasoa "pahvista rakennettu"Muutama erikoinen ongelma testissämme tuli vastaan, edellämainittujen esteisiin jumiutumisten, jne lisäksi. Ehkä ärsyttävin piirre oli se, että ensimmäistä kertaa tehtävässä kartoitusajossa Roomba jotenkin "hissuttelee" asunnon kiertämisessä. Tämä näkyy siinä, että huoneiden väliset kynnykset tuottavat sille kartoitusvaiheessa suunnattomia ongelmia - kun taas varsinaisesti siivousta tehtäessä matalahkot kynnykset eivät olleet mikään ongelma.Toinen erikoisuus oli täysi mysteeri meille, emmekä koskaan sille mitään loogista syytä löytäneet. Toisinaan, aivan yhtäkkiä, robotti lähti liikkeelle lataustelakastaan, käyden noin metrin päässä telakasta ja palaten tämän jälkeen takaisin telakkaan. Tässä välissä Roomba ei imuroinut, joten ääni ei ollut mitenkään valtaista tai sydänkohtausta aiheuttava, mutta toiminta oli silti erittäin erikoinen.Roomban siivousjälki on yhtä poikkeusta lukuunottamatta loistavaa. Se hoitaa kovat lattiapinnat (laattalattiat, parketit ja laminaatit) todella upeasti, samoin matot tulevat säihkyvän puhtaiksi.Roomba s9+ kompastuu siivousjäljessään ainoastaan huonekalujen jalkoihin, joita se tuntuu väistelevän samalla tehokkuudella kuin Neaton mallitkin tekevät. Tämä johtaa siihen, että keittiön pöydän alta löytyvä tuolinjalkojen viidakko saattaa jäädä aavistuksen sotkuiseksi.Nurkat ja seinänvierustat Roomba s9+ hoitaa kuitenkin kunnialla siistiksi.Pienistä moitteista huolimatta sanoisimme, että s9+ on kolmanneksi paras kaikista testaamistamme robotti-imureista siivousjäljen osalta. Edelle kiilaavat ainoastaan aiemmat Roomban huippumallit Roomba 980 sekä Roomba i7+.Mikään yksittäinen osa-alue ei notkahda pahasti Roomba s9+ osalta, sitä voi suositella varauksetta käytännössä lähes kaikkiin mahdollisiin koteihin.Luonnollisesti se on hintansa puolesta täysin ylimitoitettu alle 100m2 asuntoihin, joten niihin sen hankkimista ei voi perustella oikein mitenkään. Myöskin kotitalouteen, jossa vallitsee suuri ja syvä rakkaus kevyisiin räsymattoihin, on Roomba s9+ väärä valinta.Myös robotin "connected"-luonne kannattaa huomioida: kaikkia sen hienoja ominaisuuksia ei saada kunnolla käyttöön, jos kotoa ei löydy älypuhelinta eikä langatonta lähiverkkoa.Mutta jos koti on yli 100m2, kotoa löytyy vähintään yksi Android tai iOS -laite ja langaton lähiverkko ja räsymatot eivät ole omistajien ehdoton mattovalinta, on Roomba s9+ erittäin hyvä valinta.Arvosteluissamme olemme painottaneet sitä, että roboimurin tulee säästää aikaa käyttäjältään ja käytön pitää olla niin helppoa, että robon voi komentaa vaikkapa kesken työpäivän siivoamaan kodin, ilman mitään esisäätöjä. Tämän täytyy luonnollisesti yhdistyä hyvään siivousjälkeen ja helppoon käytettävyyteen. .Tältä pohjalta olemme testanneet - pitkän kaavan kautta - sekä halpoja että kalliita robotti-imureita. Kaikissa niissä on ollut yhteisenä ongelmana se, että asuntoa täytyy muokata jollain tavalla robotti-imurille paremmin sopivaksi. Pahimmillaan joidenkin imureiden kanssa se tarkoittaa sitä, että jokainen matto pitää rullata pois ennen imurin käynnistämistä.Odotuksemme olivat todella korkealla uutukaisen kanssa, sillä sen edeltäjä, Roomba i7+, oli ensimmäinen roboimuri ikinä, jolle olemme antaneet täydet viisi tähteä. Luonnollisesti odotus oli, että tästä jotenkin vielä parannetaan.Valitettavasti näin ei aivan käynyt. Roomba s9+ kopioi itselleen Neaton ulkomuodon, mutta samalla sai mukanaan pari Neaton malleja vaivannutta ongelmaa: lyhyen sivuharjan, joka jättää keittiön pöydän alustan siivouksen hieman keskeneräiseksi - sekä taipumuksen jäädä liian mataliin koloihin jumiin.Lisäksi jotain on tehty väärin iRobotin tuotekehityksessä myös siinä, että kun Roomba i7+ sai suitsutusta esteiden ylittämisestä, jumittaa uudempi s9+ käytännössä kaikkiin niihin esteisiin, joihin 400 euron Roombatkin jumittavat.Mutta, mutta.. Nämä ovat tietysti sinänsä pieniä murheita isossa kuvassa. Isoa kuvaa katsottaessa, joka tekee pääosin todella hyvää jälkeä siivotessaan.Clean Base -latausasema, fiksut kartat, huonekohtainen siivous, helppokäyttöinen sovellus, .. Kaikki nuo ovat todella mainioita puolia, upeassa roboimurissa.Roomba s9+ on huippupään kilpailussa todella vahva - kyllä, se siivoaa paremmin kuin kalleinkaan Neaton malli ja on myös monella muulla tavalla kilpailijoitaan parempi.Tämä on todella, todella vaikea kysymys. Tähän on lähes pakko sanoa, että nykyisellä hinnallaanvastaus on: ei, ei kannata. Ei ainakaan niin kauan kuin edeltäjänsä Roomba i7+ maksaa vähemmän - ja on ylipäätään myynnissä.Sinä päivänä, kun i7+ poistuu myynnistä, s9+ on mielestämme paras markkinoilla oleva roboimuri. Mutta sitä ennen, ostoa on vaikea perustella, vaikka raha polttelisikin jo lompakon pohjalla.4 / 5Olimme hieman kriittisiä arvostelumme sanamuodossa, johtuen laitteen hinnasta ja siihen ladatuista odotuksista. Tähtiä emme tipauta kuitenkaan pois kuin yhden, sillä Roomba s9+ on oikeasti erinomainen imuri. Sen isoin ongelma on vain roboimureille varsin tyypillinen tiettyihin esteisiin jumittuminen sekä jossain määrin huonekalujen jalkojen viereltä siivouksen keskinkertaisuus.Clean Base kaipaisi mielestämme päivitystä pölypussittomaksi, näin vuonna 2020. Ja edelleen peräänkuulutamme hipaisunäppäinten vaihtoa takaisin fyysisiksi painikkeiksi, jotta hieman koomiset tilanteet huonekasvien kanssa vältettäisiin.