Tässä kaikki palaavat Netflix-sarjat: Ricky Gervaisin After Life, Nailed It!, Money Heist...

Netflixiin saapuu huhtikuussa yli 20 uutta Originals-televisiosarjaa ja vielä enemmän uusia elokuvia tai stand-up-spesiaalej a, mutta tulossa on tietysti myös palaavia Netflixin alkuperäissarjoja, joissa on muutama helmi.

Ehdottomasti odotetuin lienee palaajista on Ricky Gervaisin synkän-komedian kakkoskausi. Niin ikään brittikulttuuria tarjoaa myös kakkoskauden saavaLapsien palaavissa sarjoissa on zombie-lahtaajiensekä värikkään taikamaailman ninjatmolemmat toisilla kausilla.Hieman aikuisempaan makuun animaatiota tarjoaa anime-sarjatoisella kaudella.Meksikolaisdramedia The House of Flowers saa kolmannen kauden ja ranskalaiskoomikko Faryn stand-up-sarjasaa jatkoa toisella kaudella. Niin ikään kansainvälistä väriä tuo takaisin japanilaissarja:n sekä israelilaisagentista kertovann kolmannet kaudet.Brittisarja viikingeistä ja saksoneista kertovasaa puolestaan jo neljännen kauden, kuten tekee myös suosittu espanjalainen rikossarja, josta tulossa on myös dokumenttielokuva Viimeisimpänä, muttei taatusti vähäisimpänä, on ruokahassuttelu epäonnistuneilla leivoksilla sarjassa, josta saapuu neljäs kausi.Tässä vielä kaikki Netflixin alkuperäissarjojen palaaja huhtikuussa aikajärjestyksessä: