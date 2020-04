Facebookin pitkään kaivattu Messenger-sovellus julkaistiin Windowsille ja Macille

Koronaviruspandemian takia kaikille viestintäsovelluksille on nyt kova kysyntä joten Facebook Messenger-sovelluksessa desktop-sovellukset Windowsille ja Macille. Koronaviruspandemian takia kaikille viestintäsovelluksille on nyt kova kysyntä joten on päättänyt myös hyödyntää tilaisuuden julkaisemalla vanhasta tutusta-sovelluksessa desktop-sovellukset Windowsille ja Macille.

Messengeriä on voinut aiemminkin käyttää tietokoneella, mutta käyttö on tapahtunut verkkoselaimen kautta. Uudet sovellukset ovat itsenäisiä ohjelmia, joten Messenger-keskusteluita ei tarvitse enää haudata omalle välilehdelle. Sovelluksella hoituu kaikki perusviestintä tekstiviesteistä videopuheluihin saakka. Ohjelma tukee myös kovassa huudossa olevaa tummaa teemaa.



Facebookin on tiedetty kehittävän itsenäisiä Messenger-sovelluksia desktop-alustoille ainakin vuodesta 2016 lähtien. Kiirettä Facebook ei siis ole pitänyt, sillä ehkä kaikkein kovin kysyntä viestisovellukselle on ollut mobiilissa.