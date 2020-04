Valokuitunen Oy aikoo rakentaa valokuituverkon 200 000 kotitaloudelle jopa 300 miljoonalla eurolla

"Valokuitunen on ensimmäinen yhtiö, joka alkaa investoida valokuituun valtakunnallisesti näin isossa mittakaavassa. Jotta myös taajamissa asuvat suomalaiset voivat opiskella, yrittää, tehdä etätöitä ja elää sujuvaa arkea, tarvitsemme Suomeen lisää valokuituyhteyksiä, sillä vain valokuitu tarjoaa lähes rajattoman tiedonsiirtokapasiteetin myös tulevaisuudessa", Valokuitunen Oy:n liiketoimintajohtaja Sanna Mutka sanoo.Traficomin tilastokoonnin mukaan kuitenkin tällä hetkellä vain noin 8 prosenttia Suomen kiinteistä laajakaistaliittymistä on toteutettu valokuidulla, ja pientaloalueilla yhteydet ovat heikommat kuin kerrostaloissa. Tietoliikenneverkoissa ennustetaan liikkuvan 150 kertaa enemmän dataa kuin nyt.Tällä hetkellä Suomessa tavoitellaan 100 megan yhteyksiä kaikille kansalaisille vuoteen 2025 mennessä, mutta esimerkiksi Ruotsissa puhutaan jo kymmenkertaisista eli 1 gigan yhteyksistä."Liikenne- ja viestintäministeriön digitaalisen infrastruktuurin strategiassa linjataan, että Suomen tavoitteena on nousta tietoliikenneverkkojen kärkimaaksi. Jotta tähän päästäisiin, tarvitsemme valokuituyhteyksiä aina koteihin saakka. Kuten tämänhetkisessä hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa näemme, yhteiskunta tarvitsee toimiakseen nopeita ja luotettavia verkkoyhteyksiä. Ja tarve vain kasvaa, kun kotien nettiin yhdistettyjen laitteiden ja tiedonsiirron määrä moninkertaistuu nykyisestä tulevina vuosina", Valokuitunen Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juha-Pekka Weckström sanoo.Valokuitunen Oy on CapMan Infran ja Telia Companyn yhteisyritys, jonka myötä Telian Avoin Kuitu -liiketoiminta ja -verkot siirtyvät yhtiön hallintaan.Tänä vuonna Valokuitunen rakentaa uutta verkkoa Turun seudulla, Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla. Lisäksi yhtiö kartoittaa parhaillaan laajamittaisesti kotitalouksien kiinnostusta valokuituyhteyden tilaamiseen erityisesti Lounais- ja Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla sekä Uudellamaalla.Lisätietoa saa tästä