Television parissa vietetään nyt yhä enemmän aikaa - TV:n katselu on noussut 10–20 prosenttia

Myös kaupallisen television sisällön katselu on kasvussa. Eniten kaupallista televisiota viikolla 12 katsoivat 25-54-vuotiaat, sillä tällöin kaupallinen televisio tavoitti heistä 89 prosenttia. 25-54-vuotiaat katselivat kaupallisen television sisältöjä viikolla 12 reilun viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin, keskimäärin 1 tunti ja 48 minuuttia päivässä. Tämä tarkoittaa jopa 17,7 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna.Syy tähän kasvuun löytyy koronaviruksen aiheuttamasta vapaa-ajan lisäyksestä. Suomalaiset myös pitävät television uutissisältöä luotettavana."Moni suomalainen kääntyy hämmentävässä tilanteessa television puoleen. Luotettavan uutissisällön lisäksi suomalaiset hakevat televisiosta viihdettä ja rentoutumista, etenkin kotimaiset viihdeohjelmat kiinnostavat", sanoo Anna Lujanen, Screenforce Finlandin toiminnanjohtaja. Screenforcen tiedotteen mukaan koronakriisi mietityttää mainostajia muuttuneen arjen myötä. Tällä hetkellä monien tuotteiden kulutus on tauolla, mutta samaan aikaan suomalaiset kuluttajat suunnittelevat kodinlaittoa sekä haaveilevat matkoista ja ravintolassa syömisestä."Suomalaisten arki on muuttunut, mutta kulutus ei ole loppunut. TV tarjoaa brändeille ainutlaatuisen mahdollisuuden tavoittaa suomalaiset kriisiaikoinakin. TV on tunnemedia, jonka muistijälki kestää tutkitusti huomattavasti muita medioita pidempään", sanoo Lujanen.Lue myös: