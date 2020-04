Tässä huhtikuun uudet Netflix-elokuvat ja -stand-up-spesiaalit

Kuukauden ainut perinteinen komedia on kyttäkomedia, jota tähdittää mm. Kauhea kankkunen -elokuvasta tuttu Ed Helms detroitilaispoliisina, joka joutuu ottamaan parikseen tyttöystävän räväkän pojankollin.Draamaa puolestaan tulee hieman enemmän:kertoo taiwanilaismiehen menneisyyden matkasta Amerikkaan ja hänen suhteestaan vieraantuneeseen tyttäreen,on tositarinan perustuva elokuva Irakiin loukkuun jäänestä YK-diplomaatti Sergio Vieira de Mellosta ja(Betonrausch) on saksalaiselokuva nuoresta miehestä, joka haluaa tehdä kaikkensa rikastuakseen.Muuta kansainvälistä väriä tarjoavat Olivia Munnin tähdittämä brittielokuva, ranskalaistrilleri sahan omistajan maalla tapahtuneesta kokaiinilöydöstä, kirjaan perustuvista espanjalaistrillereistä, joka kertoo rikoskirjailista ja todellisuuden hämärtymisestä, sekä, jossa etsivä Amaiasta tutkii yliluonnollista Baztanin mysteeriä, brasilialainen romattinen komediasekä puolalaistrilleriTeineille on suunnattu puolestaan ranskalaiselokuva, joka kertoo Pariisin köyhän seudun opiskelijoista.Muksuille tulossa on taikamaskilla varustetun nuoren WWE-faninsekä koko perheen animaatioPerinteisempää Hollywood-viihdettä tarjoaa toimintatrilleri, joka tähdittää Chris Hemsworthin palkkasotilaaksi, jonka tehtävästä muodostuukin syvällisempi selviytymistarina.on puolestaan trilleri, jossa vanhushoitajan potilaalta saama perintö nostaa pinnalle vaarallisia puolia.Dokumenttielokuvien saralla nähdäänän, joka kertoo Netflix-sarja Money Heistin suosiosta rikollispiireissä, kulttuuridokumentti Chicano-perinteistä, juutalaispariskunnan pornokaupasta kertova, kahden naisen salaisesta parisuhteesta kertovasekä, joka kertoo 16-vuotiaan Cyntoiasta ja hänen elinkautistuomiostaan.Jos tässä ei ollut vielä tarpeeksi niin tulossa on myös aimo annos stand-upia. Ruotsalaiskoomikko David Batralta saapuut, Chris D'Elian uusin spesiaali on, brassikoomikon Mauricio Meirelles saa ensimmäisen Netflix-spesiaalin nimeltäänja intialaiskoomikko Kanan Gill nähdään spesiaalissaTässä vielä kaikki uutuudet julkaisujärjestyksessä:Money Heist: The Phenomenon