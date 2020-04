Spotify ja Warner solmivat uuden sopimuksen: Eripuraa podcast-maksuista

Yhtiöiden välit ovat olleet vuosien ajan tulehtuneita, mutta nyt uusi sopimus on saavutettu, kertoo Music Business Worldwide . Sopimuksesta on väännetty vuosia, ja olettaa saattaa, ettei Warner ole halunnut luopua podcast-kuuntelijoiden heille tuottamasta liikevaihdosta.Aiemmin Spotify on joutunut tilittämään levy-yhtiöille käyttäjäkohtaisesti minimimäärän riippumatta kuunnellun sisällön tyypistä, Financial Timesin raportti kertoo . Nyt muutoksia on tehty sopimukseen, joka tarkoittaa todennäköisesti, että Spotify tilittää reilummin Warnerille musiikista eikä niinkään podcast-kuuntelijoista, joskaan sopimuksen yksityiskohdista ei ole tietoa.Podcastien ja muun puheradion kuuntelu suoratoistossa on kasvussa, ja Spotify on viimeisen vuodet pyrkinyt asemoitumaan entistä enemmän myös podcast-alustana.Spotify-käyttäjää uusi lisenssisopimus ei tule todennäköisesti hetkauttamaan, sillä Warnerin musiikki on tutusti edelleen saatavilla Spotifyssä. Sopimus tosin paljastaa, että Spotify on laajenemassa myös uusille alueille. Huhujen mukaan näihin lukeutuu mm. Etelä-Korea.