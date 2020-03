Koronaeristyksen seuraus: IRC-Gallerian käyttäjämäärät ovat yli 40% kasvussa

Maailmalla jylläävä koronavirus on vaikuttanut monien ihmisten elämään sekä yritysten toimintaan ja tuloihin. Lisääntyneiden etätöiden takia osa on kuitenkin hyötynyt koronaviruksesta, sillä esimerkiksi Microsoftin Teams-tiimityöskentelypalvelu on nähnyt kasvua peräti 40 prosentin edestä ja Microsoftin Azure-verkkopalveluiden käyttömäärät ovat kasvaneet peräti 775 prosenttia

Yksi suuri hyötyjä on 20-vuotias sosiaalisen median palvelu IRC-Galleria . Tämän somepalvelun uudet kaveripyynnöt ovat selkeästi lisääntyneet parin viime viikon aikana ja käyttäjämäärät ovat yli 40% jatkuvassa kasvussa. Myös viestien lähettämisen määrä on kasvanut viikkotasolla jo 60% verrattuna aikaa ennen koronaa."Käyttäjämme kertovat, että he ovat saaneet lukuisia kaveripyyntöjä ja kommentointi on kasvanut, eli ihmisillä on selvä tarve yhteisöllisyyteen myös etänä!", kertoo Jari Jaanto.IRC-Galleria on vuonna 2000 perustettu sosiaalisen median palvelu, jota käyttää tällä hetkellä 100 000 käyttäjää kuussa. Parhaimmillaan IRC-Galleriaa käytti noin 85% Suomen 15-24-vuotiaista. IRC-Galleriassa vierailee tällä hetkellä 100 000 kuukausikävijää (Tammikuu 2020).Lue myös: