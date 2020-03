Microsoftin pilven kysyntä räjähti – Käyttö kasvanut 775 prosenttia

Microsoft on kertonut jo, että koronaviruksen takia Teams-tiimityöskentelysovelluksen käyttäjämäärät ovat kasvaneet huimasti . Nyt ohjelmistojätti paljastaa, että yhtiön Azure-verkkopalveluiden käyttömäärät ovat kasvaneet peräti 775 prosenttia. Pilvipalveluiden tarve on siis lähes kahdeksankertaistunut muutamassa viikossa.Vaikka Azure-pilvipalveluiden käyttö onkin räjähtänyt lyhyessä ajassa, on Microsoft onnistunut vastaamaan kysyntään ilman suurempia ulospäin näkyviä ongelmia. Windows Virtual Desktop -palvelun käyttömäärä on kolminkertaistunut lisääntyneen etätyön ansiosta.Microsoft lupaa palvella kaikkia asiakkaitaan, mutta suurimmalla prioriteetilla ovat tällä hetkellä terveydenalan asiakkaat. Priorisointien ja kapasiteetin varmistamisen vuoksi Microsoft on vähentänyt tarjouskampanjointia sekä rajoittanut tiettyjen ei-kriittisten toimintojen käyttöä.