SoundCloud Go+ -suoratoistopalvelu saapui Suomeen

Go+ tilaus mahdollistaa yli 200 miljoonan kappaleen kuuntelun yli 25 miljoonalta artistilta ilman mainoksia sekä paremmalla laadulla. Lisäksi kappaleita voi tallentaa laitteelle eli musiikin kuuntelu onnistuu matkalla ilman nettiyhteyttä.SoundCloud Go+ maksaa Suomessa 9,99 euroa kuukaudessa verkko- ja Android-käyttäjiltä, kun iOS:n puolella tilaus maksaa 12,99 euroa. Tosin iOS-käyttäjät voivat kiertää App Storen lisämaksun tekemällä tilauksen SoundCloudin nettisivun kautta . Opiskelijat saavat Go+ -tilauksen puoleen hintaan . Uudet tilaajat voivat myös hyödyntää mahdollisuuden kokeilla palvelua veloituksetta 30 päivän ajan.SoundCloudin musiikkia on edelleen mahdollista kuunnella ilmaiseksi mainoksien kera. Lisäksi tiedotteessa kerrotaan, että tekijät ansaitsevat nyt rahaa näillä uusilla markkinoilla, kun heidän tekemäänsä tuotantoa kuunnellaan.Lue myös: