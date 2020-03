Gigantin tuotteita voi nyt ostaa Drive-in-palvelun avulla myymälän parkkipaikalta nousematta autosta

"Koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa teemme kaikkemme, jotta Gigantissa on nyt ja jatkossa turvallista tehdä ostoksia ja pohdimme jatkuvasti keinoja, joilla helpottaa asiakkaidemme asiointia meillä. Tämä on yksi teko, joka otettiin nyt koronaviruksen takia pikavauhdilla käyttöön. Drive-in-palvelun myötä asiakkaan ei tarvitse olla ollenkaan kontaktissa myymälähenkilökunnan kanssa", Gigantin operatiivinen johtaja Janne Henriksson sanoo.Tällä hetkellä Drive-in-palvelu on käytössä Vantaan Tammiston, Lahden, Tampereen Lielahden, Raision, Porin ja Oulun Giganteissa. Palvelun on myös tarkoitus laajentua muihin Gigantin myymälöihin."Uudella palvelutavalla voi tilata kaikkia kyseisen myymälän varastosta löytyviä tuotteita. Myös myymälöissä voi asioida normaalisti. Siellä ohjeistamme asiakkaitamme pitämään turvallisen etäisyyden muihin ihmisiin ja huolehtimaan käsihygieniasta niin ennen kuin jälkeen myymälävierailujen", Henriksson sanoo.Tuotteen tilauksen voi tehdä Gigantin nettikaupassa ja se on noudettavissa Gigantin parkkipaikalta myymälän aukioloaikojen puitteissa tunnin kuluessa tilauksen tekemisestä. Kun toimitus on valmis, asiakas saa tekstiviestillä ohjeet tuotteen noutamisesta. Toimitus tuodaan suoraan autolle ja halutessaan tuote laitetaan suoraan auton takakonttiin, jotta kontaktilta vältytään. Tilauksen voi maksaa Gigantin nettikaupassa.Lisätietoa palvelusta saa tästä Lue myös: