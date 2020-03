Verkkokauppatoimittaja tarjoaa yrityksille mahdollisuutta siirtyä verkkokauppaan ilmaiseksi puolen vuoden ajaksi

Verkkokauppatoimittaja on lähtenyt toimiin korona-ahdingon helpottamiseksi tarjoamalla hädässä oleville yrityksille mahdollisuutta siirtää yrityksen toimintaa verkkokauppaan ilmaiseksi puolen vuoden ajaksi. Apu on myös nopeaa, sillä sitä saa jopa yhdessä päivässä.

"Verkkokauppaan siirtyminen onnistuu avullamme jopa päivässä, kun kauppias itse tietää mitä tahtoo – me tietysti autamme kaikin tavoin. Palvelu on kauppiaille täysin ilmainen kuuden kuukauden ajan, eli toivottavasti pahimman yli", lupaa Vilkkaan toimitusjohtaja Markku Korkiakoski.Ihmisten noudettaessa valtion antamia ohjeita liikkumisen suhteen kauppa ei käy normaaliin tapaan perinteisissä kivijalkakaupoissa. Tällöin verkkokauppa voisi tuoda osalle helpotusta ahdinkoon."Suomen Yrittäjät on eturintamassa auttamassa yrityksiä. Kaikki keinot kannattaa kokeilla, jotta pystyy jatkamaan liiketoimintaa kriisin aikana ja myös sen jälkeen. Verkkokauppa on monelle hyvä mahdollisuus", kehottaa Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.Vilkas Group on kerännyt yhteen ison joukon vapaaehtoisia ja alan ammattilaisia, jotka auttavat pitämään kaupat auki verkossa koronasta huolimatta. Vilkas on varautunut auttamaan jopa tuhansia uusia kauppiaita."Olemme työskennelleet käytännössä vuorokaudet ympäri tarjotaksemme riittävät resurssit suurellekin joukolle uusia verkkokauppoja. Kattava pakettimme sisältää verkkokauppa-alustan, kauppiastuen, liitynnän maksamiseen ja logistiikkaan, markkinointityökalut ja kaiken muun, jota kauppias tarvitsee menestyäkseen verkossa. Tarjolla on monipuolista neuvontaa eikä kauppiaiden tosiaankaan tarvitse olla IT-spesialisteja", listaa Korkiakoski.Vilkas lupaa järjestää myös esimerkiksi webinaareja päivittäin."Juuri tällaisia kädenojennuksia Suomi nyt tarvitsee. Digitaaliset ratkaisut ovat pelastus, kun fyysinen kanssakäyminen kutistuu minimiinsä. Kaiken kamaluuden keskellä voi myös toivoa, että loikka digitaalisuuteen on pidemmällä tähtäimellä merkittävä tuottavuusloikka koko suomalaiselle kaupalle, jossa verkkokauppaa ja perinteistä kauppaa ei ole mitään syytä asettaa toisiaan vasten", summaa Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha.Lisätietoa tästä kampanjasta saa osoitteesta pelastetaankauppa.fi