Computex aiotaan järjestää tänä vuonna – Ajankohtaa siirrettiin syksyyn

Taiwanissa vuosittain järjestettävät-messut ovat liittyneet niiden massatapahtumien joukkoon, joiden aikataulutus on mennyt täysin uusiksi koronaviruksen takia. Pandemian takia lukuisa määrä suurempia ja pienempiä tapahtumia on joko aikataulutettu uudelleen tai ne ovat peruttu kokonaan tältä vuodelta.

Teknologiasektorilla esimerkiksi MWC-messut, E3-messut ja joukko kehittäjätapahtumia, kuten Google I/O, on peruttu kokonaan. Computex ei kuitenkaan luovuta vähällä, vaan messut yritetään järjestää syyskuun 28. päivä alkaen. Alkuperäinen suunnitelma oli polkaista messut käyntiin 2. kesäkuuta. Lisäksi messujen kestoa on typistetty viidestä kolmeen päivään. Computexin järjestäjillä on ilmeisesti luja usko siihen, että tautitilanne maailmalla saadaan kesään mennessä kuntoon ja tilanne rauhoittuu kesällä siinä määrin, että messut voidaan syksyllä järjestää.Kun messuja on peruttu, ovat alan yritykset turvautuneet omiin verkkolähetyksiin. Jää nähtäväksi onko Computexissa enää mitään oikeaa esiteltävää jos yritykset julkaisee uutisensa kuitenkin kesällä.