Kasvosuojia ei riitä edes Amazonille – Kysyntä ylittää tuotannon

Koska Amazon on verkkokaupan jättiläinen, on sillä suuri yhteiskunnallinenkin rooli tilausten toimittamisessa asiakkaille. Tilaukset kun voivat sisältää tavaraa, jota ihmiset tarvitsevat koronavirukselta suojautumiseen. Samaan aikaan Amazon joutuu kuitenkin varmistamaan työntekijöidensä turvallisuudesta eli varmistamaan se, etteivät työntekijät sairastu töissä ollessaan tai levitä virusta töissä.Bezosin mukaan Amazon on tilannut miljoonia kasvojen suojaamiseen tarkoitettua maskia, mutta globaalin kysynnän takia tilauksia ei pystytä täyttämään toivotussa aikataulussa. Maskien tilaukset toimitetaan ensisijaisesti tällä hetkellä terveydenhuoltoon ja valtiollisille toimijoille. Bezosin mukaan yhtiö aikoo jakaa saamiaan suojia ensisijaisesti henkilöille, jotka käsittelevät korkean prioriteetin tilauksia eli hygienian ylläpitoon tarkoitettujen tuotteiden tilauksia.Amazon ilmoitti hiljattain palkkaavansa tilausten käsittelyyn jopa 100 000 uutta työntekijää . Lomautetuillekin voi siis löytyä koronapandemiasta huolimatta töitä.