DirectX 12 Ultimate tulee – Tukee niin konsoleita kuin tietokoneita

Microsoft on kertonut päivittävänsä vielä tämän vuoden aikana DirectX 12 -grafiikkarajapintaa uudella Ultimate-versiolla. DirectX 12 Ultimate -yhteensopivuus löytyy tietysti Xbox Series X -konsolista, mutta se tulee myös PC-pelaajien saataville.

Sekä Nvidia että AMD ovat luvanneet tukea DirectX 12 Ultimate -rajapintaa. Nimestään huolimatta kyseessä ei ole mitenkään perinpohjainen uudistus vuonna 2014 julkaistuun grafiikkarajapintaan, vaan nykyiseen teknologiaan on lisätty lähinnä uusia toimintoja. Ehkä huomattavin edistysaskel on Ray Tracing 1.1 -tuki, jonka voimin grafiikkaprosessorit voivat jäljittää säteiden kulkua tekemättä kyselyitä prosessorille. Prosessoreiden kuormitus näin ollen laskee.



Säteenjäljityksen lisäksi DirectX 12 Ultimate sisältää Xbox Series X:stä tutut Variable Rate Shading-, Mesh Shaders- ja Sampler Feedback -grafiikkateknologiat. Pelikehittäjien kannalta uutinen on iloinen, sillä DirectX 12 Ultimaten ansiosta he voivat hyödyntää uusia ratkaisuja ja olla varmoja, että samalla työllä saadaan saavutettua niin konsoli- kuin PC-pelaajat.