Etätyö tekee läpimurron – Microsoftin palvelu 40 prosentin kasvussa

Microsoftin Teams-tiimityöskentelypalvelu on löytänyt lyhyessä ajassa hurjan määrän uusia käyttäjiä, sillä tuorempien lukujen mukaan palvelua käyttäisi viikottain 44 miljoonaa käyttäjää. Kasvua aiemmasta -tiimityöskentelypalvelu on löytänyt lyhyessä ajassa hurjan määrän uusia käyttäjiä, sillä tuorempien lukujen mukaan palvelua käyttäisi viikottain 44 miljoonaa käyttäjää. Kasvua aiemmasta on peräti 40 prosenttia

Kovan kasvun taustalla on tietysti koronaviruksen aiheuttama maailmanlaajuinen pandemia. Yritykset toisensa jälkeen ovat siirtäneet työntekijöitä toimistoilta kotiin, jossa he voivat Teamsin kaltaisten etätyösovellusten avulla tehdä töitä entiseen malliin. Microsoftilla ollaan huomattu, että kysyntäpiikin takia nyt on oikea hetki saada uusia toimintoja palveluun.



Tulossa on esimerkiksi taustamelun vaimennus, joka estää kotona leikkivien lasten äänien kantautumisen työkavereiden korviin. Teamsiin on tulossa myös viittaminen eli puheenvuoroa voisi pyytää kokouksissa nappia painamalla. Microsoftin mukaan koronavirus muuttaa työnteon tapoja ja innostaa varmasti yrityksiä hyödyntämään etätyötä aiempaa enemmän.