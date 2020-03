Tämän vuoksi Yle ei voi "avata" sisältöjään Yle Areenaan edes koronaviruspandemian ajaksi

jumalanpalvelukset

Ketju: kansalaisilta (ja kansanedustajilta) tulee, ihan ymmärrettävästi, toiveita että Areenaan voisi nyt poikkeustilanteessa "avata" sen ja tämän ohjelman katsottavaksi. Se avaaminen tarkoittaa siis ostamista. Käytännössä jokaisen Areenassa esitettävän ohjelman -- Kari Voimalevittäjä Haakana (@Karde) March 17, 2020

Nyt sitä saa: supersuositusta Ryhmä Hausta on lisää jaksoja @yleareena'ssa! Yle auttaa lapsiperheitä poikkeusoloissa monin tavoin: https://t.co/0Vh7T2NnkY #yle #ryhmähau -- Yleisradio (@Yleisradio) March 18, 2020

Perusteluna pyynnöille on tyypillisesti olluttai vielä tyypillisemminAsia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Ylen palvelupäällikköavasi asiaa hieman tarkemmin Twitterissä. Hänen mukaansa Ylellä on vapaat esitysoikeudet ainoastaan täysin omaan tuotantoonsa, joihin kuuluvat lähinnäsekä TV-uutiset.Muiden ohjelmien osalta Yle ostaa esitysoikeudet oikeuksien omistajilta ja sopimuksissa on yleensä sovittu tietty aikaväli, jolloin ohjelmia saa jaella Areenan kautta. Lisäkulmaa aiheeseen tuo se, että monesti sopimuksissa on kytketty mukaan TV-esitys ja suoratoisto, joten samalla kertaa pitäisi ostaa myös uusia TV-esityskertoja, vaikka Yle haluaisi ainoastaan ohjelmalle lisäaikaa Areenaan.Myöskin näennäisesti Ylen omat tuotannot ovat nekin sopimusten takana, joissa vaikkapa sarjan käsikirjoittajalta pitää ostaa oikeudet suoratoistoajan pidennykseen.Yhtiö on kuitenkin reagoinut toiveisiin, nappaamalla ohjelmabudjetistaan rahaa tähän tilanteeseen ja mm. supersuosittusai juuri uusia jaksoja Areenassa esitettäväksi.: Jopa jumalanpalvelusten esitysaika on rajattu, joten edes niitä ei voida näyttää Areenassa loputtomiin.