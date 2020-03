Päivän diili: Mophien 6000 mAh USB-C varavirtalähde vain 9,90 euroa (säästä 20 euroa)

Päivän diili

Mophie Powerstation Plus varavirtalähdettä saa nyt 9,90 eurolla , kun normaalisti tätä myydään 29,90 eurolla. Hintaopas hintavertailupalvelun mukaan tämä on myös alin hinta, jolla tuotetta on myyty.Mophie Powerstation Plus varavirtalähteessä on 6000 mAh akku, jolla saa ladattu useimmat puhelimet kerran tai kaksi kertaa tyhjästä täyteen. Tämän akkupankin erikoisuutena voidaan mainita sisäänrakennettu USB-C -kaapeli (18W USB-C PD pikalataus), joten sellaista ei tarvitse erikseen kantaa mukana. Toista laitetta pystyy myös lataamaan samanaikaisesti 15W USB-A -portin avulla. Itse varavirtalähde ladataan 15W USB-C -liitännän avulla.Tästä varavirtalähteestä löytyy myös Priority+ -ominaisuus, joka lataa varavirtalähteeseen yhdistetyn laitteen ensin täyteen ja sitten vasta itse varavirtalähde täyttyy. Varavirtalähteen kyljessä on neljä LED-valoa, jotka ilmoittavat varauksen määrän. Mophie Powerstation Plussan mitat ovat 70 x 143.5 x 13.6 mm ja paino on 270 grammaa.Tarjous löytyy Verkkokauppa.comilta ja se on voimassa voimassa 29.3.2020 klo 23.59 asti. Tuotteen saatavuus on hyvä.