VPN:n käyttö lisääntynyt huimasti koronaviruksen takia Italiassa ja Yhdysvalloissa

Monet ihmiset ovat päättäneet kuluttaa lisääntyneen vapaa-ajan internetin palveluiden parissa. Monet katsovat yhä enemmän tv-sarjoja ja elokuvia. Monissa palveluissa, kuten Netflixissä, on maarajoituksia eli kaikki sarjat eivät näy jokaisessa maassa. Näitä rajoituksia pystyy kuitenkin kiertämään VPN :n avulla ja siten käyttäjä pystyy katselemaan sarjoja, jotka muuten ovat rajoitusten takana. Juuri tämänkaltaiset asiat ovat lisänneet VPN:n käyttöä huomattavasti, kerrotaan Atlas VPN:n blogikirjoituksessa Monet ovat myös joutuneet siirtymään työpaikalta etätyön pariin eli käytännössä kotikoneen ääreen. Kotona työskentely on lisännyt myös VPN:n käyttöä, sillä se mahdollistaa turvallisen tavan yhdistää tietokone kotoa käsin työpaikan tietoihin.Atlas VPN:n datan mukaan Italiassa, jossa koronavirus tällä hetkellä pahiten on aiheuttanut vahinkoa ja rajoituksia ulkona liikkumiseen, VPN:n käyttö on kasvanut peräti 112 prosenttia viime viikolla (9.-15. maaliskuuta) verrattuna edellisviikkoon. Suurta kasvua on nähty myös Yhdysvalloissa (53%) ja Iranissa (38%).Jotkut yritykset ovat osoittaneet tukensa Italialle antamalla maan kansalaisille mahdollisuuden käyttää palveluita ilmaiseksi. VPN:n avulla käyttäjä voi esittää olevansa esimerkiksi Italiassa, ja muun maan kansalaiset ovat hyödyntäneet tätä saadakseen pääsyn näihin ilmaisiin palveluihin. Tämä on kolmas syy, miksi VPN:n käyttö on kasvanut viime aikoina.VPN:n käytön uskotaan kasvavan entisestään, mikäli koronaviruspandemia pahenee.