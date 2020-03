Verkkokaupassa menee nyt lujaa – Amazon korottaa palkkoja ja palkkaa 100 000 uutta työntekijää

Kivijalkamyymälöissä eletään nyt kovia aikoja, kun kansalaiset eivät liiku kaupungilla eivätkä täten kuluta rahaa keskustan palveluihin. Nykyisen henkilöstön ylläpitäminen on vaikea, kun kassavirta kuihtuu kokoon. Verkkokaupassa on sen sijaan käynnissä uusi buumi. Kivijalkamyymälöissä eletään nyt kovia aikoja, kun kansalaiset eivät liiku kaupungilla eivätkä täten kuluta rahaa keskustan palveluihin. Nykyisen henkilöstön ylläpitäminen on vaikea, kun kassavirta kuihtuu kokoon. Verkkokaupassa on sen sijaan käynnissä uusi buumi.

Verkkokauppajätti Amazon on kertonut tarvitsevansa Yhdysvalloissa 100 000 uutta työntekijää käynnissä olevan ostoryntäyksen tyydyttämiseksi. Kulutushyödykkeiden tarve ei ole kadonnut mihinkään, vaikka liikkumista yritetäänkin välttää. Verkkokaupat tarjoavat ratkaisun tilanteeseen, sillä verkkokaupassa asiointi ei altista virukselle, mutta samalla kotiin saa kaiken tarvitsemansa tilattua. Suomessakin kansalaiset ovat nyt löytäneet ruoan kotiinkuljetuspalveluiden pariin.



Amazonin mukaan monet lähetykset myöhästyvät tällä hetkellä sovitusta toimitusaikataulusta hyödykkeiden varastosaldojen vähenemisen takia.



Lisäksi verkkokauppajätti on ilmoittanut korottavansa nykyisten varastotyöntekijöiden palkkoja kahdella dollarilla tai kahdelle eurolla tunnissa huhtikuun loppuun saakka. Amazonin mukaan väliaikaisella palkankorotuksella yhtiö haluaa osoittaa työntekijöilleen, että yhtiö todella tarvitsee heitä ja he tekevät tärkeää työtä.