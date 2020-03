Näin puhdistat älypuhelimesi koronaviruksen varalta

Yhdysvaltojen terveysviranomainen CDC suositteleekin puhdistamaan kaikki kodin pinnat, joita tulee koskettaneeksi usein. Listalla mainitaan kaukosäätimet ja ovenkahvat, mutta älypuhelimet lienevät yhtälailla yksi kosketetuimpia esineitä länsimaissa joten niiden puhdistaminen lienee ihan hyvä idea. Virus voi elää pinnoilla materiaalista riippuen joitain tunteja tai jopa päiviä. Muovilla ja ruostumattomalla teräksellä virus voi elää kahdesta kolmeen päivään Älypuhelimien omistajia on varoitettu käyttämästä alkoholia sisältäviä puhdistusliinoja puhelimien puhdistamiseen, koska alkoholi voi tuhota näytön pinnalla olevan rasvaa hylkivän kerroksen. Apple linjasi kuitenkin hiljattain, että sen tuotteiden puhdistamiseen voidaan käyttää 70 prosenttista isopropanolia sisältäviä liinoja. Googlella ja Samsungilla on samankaltaiset suositukset. Nestemmäistä puhdistusainetta ei tule kuitenkaan kaataa puhelimeen, vaan suositeltavaa on käyttää juuri liinoja.Alkoholia sisältävän puhdistusliinan puolesta puhuu se, että koronaviruksen pinnalla lipidikerros, jota se tarvitsee tarttumiseen. Alkoholi tuhoaa tämän kerroksen, jolloin viruksen ei pitäisi enää tartuttaa sinua.Puhelimen puhdistamisessa kannaattaa kuitenkin olla tarkkana, ettei puhdistusainetta pääse vääriin paikkoihin. Kaikki puhelimet eivät ole välttämättä kosteudenkestäviä ja vaikka puhelimesi olisikin vesitiivis, eivät alkoholit välttämättä reagoi toivotulla tavalla tiivisteiden tai muiden pienien komponenttien kanssa. Pyri siis estämään kosteuden pääsy puhelimen aukkoihin ja äläkä ylidesinfioi puhelinta uittamalla sitä alkoholissa.Hyvä idea on myös pyrkiä välttämään puhelimeen koskettamista.