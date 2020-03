Windows 10 ohitti huiman miljardin laitteen rajapyykin

Microsoftilla on ollut paljon kerrottavaa viimeaikoina. Microsoftilla on ollut paljon kerrottavaa viimeaikoina. Bill Gates ilmoitti poistuvansa Microsoftin hallituksesta , mutta myös hieman positiivisempia uutisia on tarjolla, jos Bill Gatesin lähtö harmittaa.

Redmondilaisjätti on paljastanut, että sen Windows 10 käyttöjärjestelmää on asennettu yli miljardiin laitteeseen. Itseasiassa asennuksia on tehty paljon enemmänkin, sillä Microsoftin mukaan käytössä on aktiivisesti jo yli miljardi Windows 10 -laitetta.



Windows 10 ohitti Windows 7:n suosituimpana Windows-alustana 2017 loppuvuodesta, jolloin molempien markkinaosuus Windows-asennuksista oli noin 40 prosenttia. Nyt Windows 10:n osuus on jo noin 70 prosentissa kaikista Windows-asennuksista.



Microsoftilta 2015 julkaistu Windows 10 on ollut erittäin onnistunut alustaversio, erityisesti heikoimman Windows 8 ja 8.1 julkaisujen jälkeen.



Yhtiön mukaan Windows ei ole ainoastaan tavallisten kuluttajien käytössä, vaan sitä käytetään jokaisessa Fortune 500 -yhtiössä, joka tekee siitä erittäin tärkein käyttöjärjestelmän bisneskäyttössä.







Windows 10 -asennusten kasvu ei ole hidastunut viimeaikoina, vaikka katto alkaa lähestymään. Tämä johtuu siitä, että 2009 julkaistun Windows 7:n tuki loppu juuri hiljattain, ja niinpä monet vanhaa käyttöjärjestelmää käyttäneet ovat vaihtaneet uuteen.



Redmondista kerrottiin myös, että yhtiön Windows Insider -testiohjelma on ollut huippusuosittu ja kerännyt yhteensä 17,8 miljoonaa testaajaa. Insider-käyttäjät pääsevät kokeilemaan Windowsiin tuotavia ominaisuuksia ennen kokonaisvaltaista julkaisua ja luonnollisesti antamaan palautetta Microsoftille.