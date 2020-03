Bill Gates hyppää pois Microsoftin hallituksesta

Microsoftin perustaja ja entinen toimitusjohtaja Bill Gates on päättänyt jättää ohjelmistojätin hallituksen. Gates haluaa jatkossa käyttää enemmän aikaa hänen filantropisiin projekteihin, joita varmasti riittääkin Bill ja Melinda Gatesin säätiöllä. perustaja ja entinen toimitusjohtajaon päättänyt jättää ohjelmistojätin hallituksen. Gates haluaa jatkossa käyttää enemmän aikaa hänen filantropisiin projekteihin, joita varmasti riittääkin

Gates on irtaantunut Microsoftista jo useiden vuosien ajan ja syynä on aina ollut hänen filantropiset hankkeet. Vuonna 2000 Gates jätti tehtävät Microsoftin toimitusjohtajana ja vuonna 2008 hän ilmoitti lopettavansa päivittäiset työt Microsoftilla. Gates on ollut kuitenkin Microsoftin yksi suurimmista omistajista ja jatkanut siten yhtiön toiminnan seuraamista hallituksesta käsin.



Hallitustyöskentelykin saa nyt riittää ja Gates tyytyy olemaan jatkossa toimitusjohtaja Satya Nadellan tekninen asiantuntija. Gatesille luotiin avustajan rooli vuonna 2014, jolloin hän ilmoitti luopuvansa hallituksen puheenjohtajuudesta. Bill Gates perusti Microsoftin 45 vuotta sitten eli vuonna 1975.