Epic Games tarjoaa kolme peliä ilmaiseksi rajatun ajan

Ensimmäinen peleistä on Anodyne 2: Return to Dust, joka on jatko-osa saman nimiselle toiminta-seikkailupelille. Kyseessä on 2D- ja 3D-pikseligrafiikkaa yhdistävä peli, joka sijoittuu unimaiseen New Thelandin maailmaan ja tarkoituksena on pelastaa maailma Nano Dust -pölyltä. Pelaaja pelaa Nova-nimisellä hahmolla, joka puhdistaa New Thelandin asukkaita Nano Cleanerin avulla.Toinen peleistä on leikkisä A Short Hike, jossa pelaaja seikkailee lintuhahmolal rauhallisissa Hawk Peakin maisemissa. Omalaatuisella pikseligrafiikalla luotu 3D-seikkailu, joka tarjoaa lineaarisen etenemisen lisäksi mahdollisuuden poiketa reitistä vaikkapa kalalle.Viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä, ilmaisista peleistä on Mutazione. Mutazione on perinteinen seikkailu hieman esimerkiksi vanhojen LucasArts-pelien tyyliin. Pelaajan hahmo Kai saapuu Mutazionen kylään hoitamaan isoisäänsä, mutta löytää sieltä myös mutantteja, magiaa ja tietysti puutarhan hoitoa.Pelit ovat saatavilla siis ilmaiseksi vielä noin viiden päivän ajan. Tarjous loppuu 19. maaliskuuta kello 17 Suomen aikaa.Pelien lataaminen ja lisätiedot löytyvät täältä: