Epic Games tarjoaa kaupassaan kaksi ilmaista peliä rajatun ajan

Epic Games on laittanut pelikaupassaan kaksi peliä ilmaiseen jakeluun. Vain rajatun ajan, joka loppuu vajaan parin tunnin päästä eli Suomen aikaa kello 17:00, voit ladata pelit Offworld Trading Company ja GoNNER ilmaiseksi.

Näistä ensiksi mainittu on strategia peli, joka sijoittuu asutettuun Marsiin, jossa yhtiön kilpailevat markkinoiden kärkipaikoista. Pelin luoja on Civilization IV:n johtava suunnittelija Soren Johnson. Offworld Trading Company tarjoaa nopeatempoista pelimekaniikkaa RTS-faneille.Peleistä toinen, GoNNER, on puolestaan perinteinen tasohyppely, joka tarjoaa omintakeisen animaatiotyylin sekä joitain roguelike-pelielementtejä. Se myös painottaa vahvasti tarinaa, jossa tutustutaan Ikkiin, Deathiin ja avaruusvalas Sallyyn ja heidän ystävyyteen.Molemmat pelit ovat siis saatavilla täysin ilmaiseksi ja vaatii ainoastaan Epic-tunnnuksen luomisen, mikäli sellaista ei jo ole.Lisätiedoa peleistä löytyy täältä: