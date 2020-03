Vuoden suurimmat pelimessut perutaan

Vuoden suurin yksittäinen pelitapahtuma on vuosittain kesällä järjestettävät E3-messut, mutta ne ovat Vuoden suurin yksittäinen pelitapahtuma on vuosittain kesällä järjestettävät E3-messut, mutta ne ovat ArsTechnican tietojen mukaan peruuntumassa tänä vuonna. Messuja järjestävä Entertainment Software Association on päättänyt perua tapahtuman, mutta ei ole kertonut siitä vielä julkisuuteen.

ESAn tarkoituksena oli kertoa peruutuksesta jo eilen, mutta syystä tai toisesta ilmoituksen aikataulua on muutettu. E3-messuja on järjestetty vuodesta 1995 lähtien eikä yksikään vuosi ole toistaiseksi jäänyt välistä. Tapahtumassa on tyypillisesti esitelty Microsoftin, Sonyn ja Nintendon konsoleille kehitettyjä pelejä.



Kevään aikana useat tapahtumajärjestäjät ovat joko peruneet tapahtumansa tai järjestänyt messuilla pidettäville esityksille omat verkkolähetykset. Muun muassa MWC-messut, GDC-pelikehittäjätapahtuma, Facebook F8-tapahtuma ja Googlen I/O-tapahtuma on peruttu tai järjestämistä on siirretty. Taustalla on ympäri maailman levinnyt koronavirus, jonka levittämiseltä messujärjestäjät yrittävät välttyä perumalla tapahtumansa.