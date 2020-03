Microsoft paljastaa lisää saloja uudesta Xboxista ja xCloudista

Pelikehittäjille Microsoftin on valotettava teknisiä tietoja hyvissä ajoin, jotta pelaajat saisivat rautaa ja verkkopalvelua tukevia sisältöjä mahdollisimman ajoissa. Uutta konsolia ei osta eikä uuteen palveluun rekisteröidy kukaan, mikäli sisältöä ei ole luvassa niille pitkiin aikoihin.Xbox Series X:stä Microsoft on kertonut jo melko paljon tietoja. Konsolin nimi ja ulkonäkö on tiedossa, mutta lisäksi tiedetään kuinka tehokas konsoli tulee olemaan ja mihin se käytännössä riittää: 8K-pelaaminen pitäisi seuraavan sukupolven Xboxilla luonistua mallikkaasti. Maaliskuun 18. päivän verkkolähetyksessä Microsoft kertonee kehittäjille tarkemmin, mihin kaikkeen he voivat rautaa valjastaa.Microsoftin verkkolähetys alkaa maaliskuun 18. päivänä kello 20.40 Suomen aikaa.