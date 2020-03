Facebook ja Instagram yhdentyy – Facebook testaa ristipostauksia

Instagramista on kasvanut Facebookin varjeluksessa täysimittainen sosiaalisen median palvelu ja Facebook näyttäisi haluavan vain kiihdyttää sen kasvua. Facebook nimittäin testaa parhaillaan toimintoa, joka mahdollistaisi Facebookissa julkaistun tarinan julkaisun myös Instagramissa. Instagramista on kasvanut Facebookin varjeluksessa täysimittainen sosiaalisen median palvelu ja Facebook näyttäisi haluavan vain kiihdyttää sen kasvua. Facebook nimittäin testaa parhaillaan toimintoa, joka mahdollistaisi Facebookissa julkaistun tarinan julkaisun myös Instagramissa.

Käyttäjän kannalta hyödyt ovat ilmiselviä: julkaisu tavoittaa seuraajat kahdessa eri mediassa eikä se vaadi yhtään enempää työtä. Some-julkkisten kannalta toiminnon aktivointi on ehkä itsestään selvyys, mutta myös tavalliset käyttäjät saattavat löytää siitä arkea helpottavan piirteen. Facebookin kannalta etuna lienee se, että tilien välille muodostuu selkeä linkki – mistä voi olla hyötyä esimerkiksi mainosten kohdentamisessa.



Facebook on yrittänyt yhtenäistää palvelujaan. Esimerkiksi WhatsAppin ja Instagramin virallisten nimien perään ilmestyi viime vuonna täsmenne "– From Facebook". Facebook haluaisi myös yhdistää WhatsAppin, Messengerin ja Instagramin Directin niin, että sovelluksilla voisi käydä keskusteluita vaikka vastaanottaja käyttäisi toista palvelua.