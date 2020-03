Microsoft valmistautuu esittelemään jo toisen uuden Xboxin?

Uudet huhut kertovat, että Microsoft valmistelisi jo toisen uuden pelikonsolin julkistusta. Kyseessä on kenties huhuttu Xbox Series S, joka on tulevaa Series X -konsolia (kuvassa) halvempi versio.Twitter-tili Dealer Gamingin mukaan Lockhart-koodinimellä tunnettu konsolin esittely tapahtuu pian. Teknisesti laite pitää sisällään Xbox Series X:n tavoin AMD:n Navi-grafiikkapiirin ja Zen-prosessorin, mutta tehoa olisi merkkittävästi vähemmän.Tietojen mukaan Series S pystyisi noin 4 teraflopin tehoon, joka on puolet Series X:n huipputehoista, mutta selkeästi nykyisiä Xbox-konsoleita tehokkaampi. Lisäksi huhut kertovat , että vain Series X pystyy 4K-resoluutioon, kun Series S:ssä joutuu tyytymään 1440p-resoluutioon.On myös mahdollista, ettei Xbox Series S sisällä lainkaan esimerkiksi optista asemaa, vaan toimii ainoastaan digitaalisen sisällön varassa.Nähtäväksi jää kerkeääkö Xbox esittelemään jo toisen uuden sukupolven konsolin ennen kuin PS5 on virallisesti esitelty.