Kuvavuoto paljastaa: Sonyn huippusuositut langattomat kuulokkeet saavat jatkoa

Kenties kyse oli hyvästä ajoituksesta, sillä kuluttajat ovat alkaneet siirtyä huomattavasti enemmän langattomiin kuulokkeisiin älypuhelinten poistaessa kuulokelittimiä, mutta tietysti propsit on annettava myös Sonyn loistavalle työlle.Hyvillä ominaisuuksilla, loistavalla äänenlaadulla ja vielä paremmalla aktiivisella taustamelun vaimennuksella varustetut ovat monen suosikkikuulokkeet – mukaan lukien allekirjoittaneen Nyt Sony on ilmeisesti valmistelemassa seuraavan sukupolven julkaisua. Tästä kertovat vuotokuvat , joissa esitellään väitetysti uusia WH-1000XM4-kuulokkeita.Kuvien kuulokkeet ovat liki identtiset WH-1000XM3-kuulokkeiden kanssa, mutta aivan pieniä eroja voidaan nähdä. Kuitenkin kuulokkeiden muotoilu ja painikkeet ovat täysin samanlaisia.Vuotaja on julkaissut myös kuvia espanjankielisestä manuaalista, joista paljastuu uusien kuulokkeiden tärkein uusi ominaisuus. WH-1000XM4 tukee edeltäjästä poiketen Bluetooth 5.0 -standardia, joka parantaa mm. kuulokkeiden parittamista useiden laitteiden kanssa.Dokumentin mukaan myös virrankulutus on pienentynyt valtavasti, joka tarkottaa todennäköisesti pidempää akkukestoa. Dokumentin useiden lukemien paikalla on arvo "XX", joten esimerkiksi akkukestoa tai painoa ei mainita.Yksi akkulukema kuitenkin paljastuu. Kaapelilla yhdistäessä ja taustamelun poistoa käytettäessä akku kestää 40 tuntia, joka on edeltäjää 4 tuntia enemmän.Lisäksi Sony on helpottanut kuulokkeiden lataamista. Nyt lataus onnistuu 0,5 ampeerin latureista ylöspäin, kun aiemmin se vaati vähintään 1,5 ampeerin latauslähteen. Tämä tarkoittaa käytännössä että laitetta voidaan ladata USB 3.0:n lisäksi USB 2.0 -liittimistä.Nähtäväksi jää milloin Sony virallistaa uudet kuulokkeet.