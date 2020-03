PS4:n uusi huippupeli, Ghost of Tsushima, sai julkaisupäivän ja trailerin

Sony on paljanut tänään sen tulevan Ghost of Tsushima -huippupelin julkaisuajan. Sonyn ja erityisesti Infamous-pelisarjasta tutun Sucker Punchin uusi peli saapuu luvatusti kesällä.

Sony lupasi jo loppuvuodesta, että peli tulee saataville 2020 kesällä. Nyt uuden trailerin yhteydessä julkaisupäiväksi on vahvistettu 26. kesäkuuta.PS4-yksinoikeuspeli saa myös kolme erikoisversiota, joista digitaalinen Digital Deluxe Edition ja kauppoihin saapuva fyysinen Special Edition maksaa Yhdysvalloissa 69,99 dollaria ja Collector's Edition puolestaan huimat 169,99 dollaria.Kaksi ensimmäistä pitävät sisällään samat asiat, eli pelinsisäinen tekniikkapiste ja skini sekä taidekirja, ja Collector's Edition puolestaan pitää sisällään patsaan, kartan ja sotalipun.Ghost of Tsushima on tarina samurai Jin Sakaista, joka taistelee Tsushimaa vastaan hyökkääviä mongooleja vastaan. Lisätietoa pelistä ja sen eri versiosta löytyy täältä