Foxconn kertoi hurjasta romahduksesta – Viidennes liikevaihdosta katosi koronaviruksen takia

Maailman suurin kulutuselektroniikan sopimusvalmistaja Foxconn Maailman suurin kulutuselektroniikan sopimusvalmistaja on kertonut sen liikevaihdon pudonneen helmikuussa jopa 18,1 prosenttia verrattuna vuoden 2019 helmikuuhun. Taustalla on tammikuun lopulla Kiinassa alkanut koronavirusepidemia, jonka takia kiinalaiset yhtiöt pidensivät kiinalaisen uudenvuoden lomakautta.

Monet tehtaat olivat helmikuussa suljettuina, kuten olivat myös Foxconnin Kiinassa sijaitsevat tehtaat. Kun tavaraa ei tuoteta, ei ole myöskään tehty työtä, josta voisi laskuttaa tilaajia. Foxconn kertoi hiljattain, että se kuitenkin uskoo pystyvänsä palauttamaan tuotannon normaaliksi maaliskuun loppuun mennessä. Näin ollen tuotannon lasku jäisi vain yhteen kvartaaliin.



Foxconnin uuden arvion mukaan yhtiö ei odota liikevaihdon kasvavan tämän vuoden alkupuoliskolla. Aikaisempi ohjeistus oli, että liikevaihto kasvaisi hieman. Tuotannon palauttamisen yksi ongelma on ollut saada työvoimaa palaamaan tehtaalle. Foxconn on tarjonnut siihen taloudellisia kannustimia, mutta lisäksi yhtiö tarjoaa ilmaisia kuljetuksia sekä ruokaa.







Hiljattain on kuitenkin esitetty skenaarioita, jossa Kiinaan voisi iskeä vielä toinen koronavirusaalto.