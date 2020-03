Koronaviruksessa pahin on ohi? Elektroniikan tuotanto palautumassa normaaliksi

Elektroniikan tuotanto on palautumassa jälleen normaaliksi, sillä maailman suurin elektroniikan sopimusvalmistaja Foxconn on ilmoittanut Kiinan tehtaiden yltävän normaaliin tuotantoon maaliskuun loppuun mennessä. Elektroniikan tuotanto on palautumassa jälleen normaaliksi, sillä maailman suurin elektroniikan sopimusvalmistajaon ilmoittanut Kiinan tehtaiden yltävän normaaliin tuotantoon maaliskuun loppuun mennessä.

Foxconn on Applen iPhone-puhelimien tärkeimmistä kokoonpanijoista, joten yhtiön tehtaiden pysähtyminen on vaikuttanut olennaisesti Applen puhelimien tuotantoon ja saatavuuteen. Kiinan ulkopuolella Foxconnin tehtaat ovat voineet kuitenkin toimia normaalisti koronavirusepidemian aikanakin ja Kiinassakin tuotanto on ollut käynnissä jo muutaman viikon, vaikkei uusia laitteita olekaan tuotettu entiseen tahtiin.



Samalla Foxconnin toiminnan normalisoituminen maaliskuun loppuun mennessä antaa toivoa siitä, että muidenkin tehtaiden toiminta palautuu normaaliksi viimeistään kuun lopussa. Kiina on onnistunut katkaisemaan taudin leviämiseltä niskat, minkä ansiosta elämä maassa voi hiljalleen normalisoitua.



Foxconnin hallituksen puheenjohaja Young Liun mukaan yhtiön valmistamien tuotteiden kysynnässä ei ole vielä tapahtunut suurta muutosta, mutta yhtiö ei uskalla vielä sanoa miten käy lähitulevaisuudessa kun tauti leviää muualla maailmassa.