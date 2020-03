Googlen itsestään ajavat autot tähtäävät oikeaksi bisnekseksi – Läpäisi jättimäisen rahoituskierroksen

Autonomisia autoja kehittävä Waymo Autonomisia autoja kehittävä on saanut jättimäisen pääomaruiskeen sijoittajilta. Rahoituskierroksella Waymolle luvattiin peräti 2,25 miljardin dollarin edestä uutta pääomaa yrityksen toiminnan kasvattamiseen.

Googlen emoyhtiö Alphabetin tytäryhtiöihin kuuluva Waymo on kasvanut hieman etupainotteisesti, sillä sen työntekijämäärä on kasvanut vuodessa 800 työntekijästä 1500 työntekijään. Uudella rahalla tuetaan liiketoiminnan rakentamista nyt kun itse teknologia alkaa olla testattu toimivaksi. Tämä näkyy myös rahoituskierrokseen osallistuneissa sijoittajissa: Waymo on selvästi yrittänyt löytää taakseen kumppaneita, joiden avulla se voi helpommin levittäytyä markkinoille.



Waymon tuoreimpaan rahoituskierrokseen ottivat osaa Alphabetin lisäksi pääomasijoitusyhtiö Silver Lake, kanadalainen eläkesijoitusyhtiö Canada Pension Plan Investment Board, Abu Dhabin sijoitusyhtiö Mubadala Investment Company, autojen osia valmistava Magna International, sijoitusyhtiö Andreessen Horowitz sekä autojen jälleenmyyntiin erikoistunut AutoNational.







Waymon tavoitteena on julkaista myöhemmin tänä vuonna viidennen sukupolven laitealustan, jossa hyödynnetään uutta lidar-sensoria, jonka kuvaillaan olevan kustannustehokkuudessaan läpimurtoratkaisu. Uusi alusta parantaa teknologian toimivuutta hankalissakin olosuhteissa.