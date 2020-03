Kiina kielsi suositun mobiilipelin – Pelissä yritetään saada virus leviämään koko maapallolle

Peliyhtiö Ndemic Creations Plague Inc. -mobiilipeli on poistettu Kiinan App Storesta. Virallisen perustelun mukaan Kiinan kyberhallintoviranomaiset ovat todenneet sen sisältävän laitonta sisältöä, minkä takia se on päätetty poistaa App Storesta. Peliyhtiö on vahvistanut tiedot siitä, että sen-mobiilipeli on poistettu Kiinan App Storesta. Virallisen perustelun mukaan Kiinan kyberhallintoviranomaiset ovat todenneet sen sisältävän laitonta sisältöä, minkä takia se on päätetty poistaa App Storesta.

Perusteluissa ei linkitetty poitopäätöstä Kiinassa käynnissä olevaan koronavirusepidemiaan, mutta ajoitus ei liene täysin sattumaa. Vuonna 2012 julkaistussa mobiilipelissä on ajatuksena luoda uusi epidemia ja tartuttaa kaikki maailman ihmiset. Kiinan hallinnossa on ehkä ajateltu, että pelin vääristynyt ajatusmaailma voisi vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen reaalimaailmassakin.



Peliyhtiön mukaan peliä on kuitenkin kiitelty terveysviranomaistenkin puolelta siitä, että se opettaa pelaajille virusten leviämistavoista. Simulaatiopeliä on pelannut tähän mennessä 130 miljoonaa pelaajaa.