GDC-tapahtuman ajankohta vaihtuu – Koronavirus tälläkin kertaa syynä

Pelikehittäjien vuosittainen Game Developer Conference -tapahtumaa Pelikehittäjien vuosittainen-tapahtumaa on päätetty siirtää myöhempään ajankohtaa Euroopassa ja Itä-Aasiassa leviävän koronavirusepidemian takia.

Tapahtumajärjestäjän toiveena on, että virusepidemian pahin huippu olisi mennyt ohi kevään aikana jolloin tämän vuoden GDC voitaisiin järjestää kesällä. Muutamat isot osallistujat olivat jo ehtineet perua läsnäolonsa, minkä vuoksi GDC:stä uhkasi tulla sisällöltään tavallista typistetympi. Mobiilialan suurimpiin vuosittaisiin tapahtumiin kuuluvat MWC-messut jouduttiin perumaan kokonaan viruksen aggressiivisen leviämisvaiheen takia.



GDC on järjestetty San Franciscossa vuodesta 1988 lähtien. Tänä vuonna tapahtuma piti järjestää 16.–20. maaliskuuta, mutta uusi tavoite on tulevassa kesässä. GDC joutuu näin kilpailemaan tiukemmin huomiosta E3- ja Gamescom-messujen kanssa.