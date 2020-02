Facebook perui F8-konferenssin koronaviruksen takia

Tästä kertovat paitsi kaupunkien, maakuntien ja jopa maiden poikkeustilat. Myös yrityksissä koronavirus otetaan vakavasti, josta kertovat niin Applen tulosvaroitukset kuin maailman suurimman mobiilikonferenssin peruuntuminen ensimmäistä kertaa historiassa.Nyt myös Facebook on perunut tulevan tapahtumansa koronaviruksen johdosta. Vuosittainen kehittäjäkonferenssi F8 jää tänä vuonna välistä, kerrotaan yhtiöstä.Facebookin mukaan COVID-19-viruksen aiheuttama turvallisuusuhka on kasvanut niin suureksi, että toukokuun 5. ja 6. päivä järjestettävä F8 perutaan.Yhtiön mukaan se järjestää silti paikallisesti jotain paikkavaa tapahtumaa, jota striimataan niille jotka haluavat edelleen osallistua muualta maailmasta.Vaikka tapahtumien peruuntuminen ei ole sinänsä kummallista, niin Facebook on päättänyt tehdä sen jo kovin ajoissa. Tapahtumaan on vielä reilut kaksi kuukautta aikaa.Toisaalta tässä vaiheessa suunnitelmien muutos on huomattavasti helpompi tehdä kuin viimehetkellä.Nähtäväksi jää mihin muihin kevään tapahtumiin koronavirus vaikuttaa, ja kuinka pitkälle kohti kesään tai syksyä tapahtumia saatetaan perua.