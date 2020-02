Tässä kaikki maaliskuun uudet Netflix-elokuvat ja -stand-upit

Kenties kuukauden odotetuin Netflix-elokuva on Mark Wahlbergin tähdittämä toimintaelokuva, jossa entinen poliisi ja ex-konna Spenser (Wahlberg) lyö hynttyyt yhteen nyrkkeilijäksi treenaavan Hawkin (Winston Duke) kanssa löytääkseen kahden bostonilaispoliisin murhaajat.Draamaosastolla tarjolla on tosielämään perustuva, jota tähdittävät mm. Amy Ryan ja Gabriel Byrne, sekä, jossa Elijahin tulevaisuudessa on joko BBQ-ravintola tai sommelierin ura.Lissäksi henkilökuvakertoo legendaarisen Casablanca-elokuvan kulisseista ja sen ohjaajan Michael Curtizin edesottamuksista elokuvan tuotantovuonna 1942.Lapsille ja nuorille tulossa on pakistanilaistytöstä kertova lyhytelokuva, mikroautoilevasta teinistä kertovasekä interaktiivinen elokuvaAnime-tuotanto kasvaa puolestaan Dai Saton uudella-elokuvalla.Dokumentteja tulee kaksin kappalein:kertoo isojen kissaeläinten kasvattamisen erikoisesta maailmasta japuolestaan vammaisille suunnatun kesäleirin toiminnasta.Stand-up-tuotanto on myös vahvaa. Tulossa on stand-up-kilpailu Last Comic Standingistä tuttu Taylor Tomlinson ja hänen, David Lettermanin vakiovierassekä räiskyvänaikuiseksi kasvamisesta.Ulkomaisten elokuvien tarjonta kasvaa melkoisesti. Tulossa on Hindi-elokuvatja, joista ensimmäinen kertoo teinin perheen murhatun palvelijan poliisitutkinnasta ja jälkimmäinen nuoren miehen elokuvatähden toiveista ja toteutuksesta. Espanjasta tulevat puolestaan rikostrillerisekä synkkä vankilatrilleriLisäksi tulossa on italialaisdraaamavanhenevasta jalkapallofanaatikosta, ranskalainen LGBTQ-elokuva, helikopteriturmasta selviytyneestä Dannystä kertova hollantilaismysteeri, argentiinalaisdokumentti F1-legenda Fangiostasekä kanadanranskalainen trilleriTässä vielä kaikki maaliskuun Netflix-elokuvat ja -stand-upit aikajärjestyksessä ja linkkeineen:CurtizThe OccupantThe DeclineUncorked