Kilpailu kiristyy – Mainoksissa on suoratoiston tulevaisuus?

Suoratoisto on nytkähtänyt Yhdysvalloissa todenteolla eteenpäin, kun alalle on ilmestynyt uusia toimijoita ja mukana pidempään olleet yhdistetään uusiin palveluihin. Viime vuoden lopulla Netflixin haastoivat sekä Disney että Apple ja pakkaa sekoittaa tulevaisuudessa NBCUniversal.

NBCUniversalin tiedetään kehittävän yhtiön sisällä uutta-nimistä suoratoistopalvelua, joka tulee saataville lähivuosina. Peacockin toimintoja saatetaan laajenta yrityskaupan voimin, sillä Wall Street Journalin tietojen mukaan NBCUniversal olisi käynyt keskusteluita Walmartin kanssa Vudun ostamisesta.Vudu tarjoaa mainosrahotteista suoratoistoa, jossa käyttäjän ei tarvitse maksaa palvelun käytöstä, mutta sen sijaan katselukokemusta häiritään ajottaisilla mainoskatkoilla. Lisäksi Vudu on tarjonnut yhdysvaltalaisille kuluttajille mahdollisuuden muuntaa DVD:nä ja Blu-raynä ostettuja elokuvia digitaaliseen muotoon. Kauppajätti Walmart on etsinyt Vudulle ostajaa viime vuodesta lähtien, joten neuvotteluissa voidaan hyvinkin päästä maaliin saakka.Vaikka Vudu ei ole suomalaisille kovin tuttu palvelu, on se ladattu Yhdysvalloissa 100 miljoonan laitteeseen.