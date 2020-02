HTC:lta uusi Cosmos-virtuaalilasimallisto – Cosmos XR tomii myös AR-laseina

HTC on päivittänyt Cosmos Vive -virtuaalilasimallistonsa uusilla laseilla, joiden erityispiirteenä on tällä kertaa vaihdettavat etulevyt. Lasien etupuolen levyjen vaihtamisella laitteeseen on mahdollista lisätä uusia toimintoja, joten kyse ei ole pelkästään koristeista tai ulkoasun kustomoinnista. on päivittänyt Cosmos Vive -virtuaalilasimallistonsa uusilla laseilla, joiden erityispiirteenä on tällä kertaa vaihdettavat etulevyt. Lasien etupuolen levyjen vaihtamisella laitteeseen on mahdollista lisätä uusia toimintoja, joten kyse ei ole pelkästään koristeista tai ulkoasun kustomoinnista.

Uudet Cosmos Elite -lasit jatkavat siitä mihin alkuperäiset Vive VR -lasit jäivät. Niiden mukana toimitetaan kaksi Lighthouse -asemaa, joiden avulla järjestelmä seuraa liikkeitäsi ulkopuolisien sensorien avulla. Cosmos Elite -lasit sisältävät myös inside-out-jäljityksen, joten tarvittaessa liikkeenseuranta on toteutettavissa ilman ulkoisia sensoreita. Lighthouse-asemien käyttö kuitenkin tarkentaa seuraan selvästi.



Kasuaalimpaan pelaamiseen HTC tarjoaa Cosmos Play -laseja, joissa inside-out-kameroiden määrä on pudotettu kuudesta neljään, joten laseissa ei tarkkuus yllä samalle tasolle kuin Elite-laseissa.



Uutena high-end-laitteena HTC tarjoaa Cosmos XR -laseja, jotka nimensä mukaisesti toimivat niin VR- kuin AR-käytössäkin. AR-käyttö on toteutettu laseihin lisättyjen passthrough-kameroilla, jotka siis välittävät näytölle kuvaa elävästä ympäristöstäsi kuin näkisit lasien läpi. Vastaavaa tekniikkaa käytetään uusien autojen taustapeileissäkin.







Cosmos-laseista saadaan lisätietoja lähitulevaisuudessa.