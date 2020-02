Brittien ilmatieteenlaitos saa kunnon myllyn – Maailman tehokkain sääsupertietokone

Britannian ilmatieteenlaitos Met Office on päättänyt hankkia itselleen maailman nopeimman säälaskentaan tarkoitetun supertietokoneen. Hankinnan arvo tulee olemaan peräti 1,2 miljardia puntaa eli noin 1,4 miljardia euroa. Britannian ilmatieteenlaitoson päättänyt hankkia itselleen maailman nopeimman säälaskentaan tarkoitetun supertietokoneen. Hankinnan arvo tulee olemaan peräti 1,2 miljardia puntaa eli noin 1,4 miljardia euroa.

Hankinta on arvoltaan valtava, mutta vastineeksi saadaan myös huomattava parannus laskentakykyyn. Uuden supertietokoneen avulla Met Office kykenee ennustamaan säätä läpimitaltaan kilometrin kokoisiin ruudukoihin. Nykyisellä Cray XC40 -supertietokoneella laskentaa kyetään tekemään 10 kilometrin läpimittaisiin ruudukoihin. Uuden supertietokoneen avulla voidaan siis laskea kyläkohtaisia sääennustuksia kaupunkikohtaisten ennustusten sijaan.



Laskentakapasiteettia voidaan luonnollisesti myös kohdentaa sinne, missä kysyntää suurille tarkkuuksille on eniten. Esimerkiksi lentokenttien läheisyydessä laskentaruudukon koko saattaa olla vain 300 metriä.



Supertietokoneen hankintailmoitus osui sopivaan ajankohtaan, sillä Dennis-myrsky on Britanniassa vielä kuuma puheenaihe.







Uuden supertietokoneen ensimmäinen vaihe tulee käyttöön vuonna 2022 ja sen suorityskyky on noin kuusi kertaa parempi kuin nykyisessä laitteistossa. Viiden vuoden iässä tietokone saa laitteistopäivityksen, joka nostaa sen suorituskykyä kolminkertaiseksi. Ensimmäisessä kappaleessa mainittu hankintahinta sisältää operointikustannukset kymmeneksi vuodeksi.