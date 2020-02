Haluatko kuulla hyvää sanomaa Kristuksesta? Uusi kanava alkaa Suomessa

Digitan antenni-TV:ssä aloittaa kanavapaikalla 30 uusi kanava, One Way TV. Kanavaa ylläpitää suomalainen vuonna 1983 One Way Mission -järjestö, joka saattaa olla tuttu muun muassa Radio Dein ja TV7:n ohjelmatarjonnasta. Digitan antenni-TV:ssä aloittaa kanavapaikalla 30 uusi kanava, One Way TV. Kanavaa ylläpitää suomalainen vuonna 1983 One Way Mission -järjestö, joka saattaa olla tuttu muun muassa Radio Dein ja TV7:n ohjelmatarjonnasta.

Kanavan tarkoituksena on lähettää "hyvää sanomaa Kristuksesta, tukea ihmisiä hengellisessä kasvussa sekä kertoa lähetystyön mahdollisuuksista eri puolilla maailmaa". Kanavan peittoalue on 98 prosenttia antenni-tv-kotitalouksista ja se lähetetään kanavanipussa E. Kanavalla nähdään ohjelmaa alkuvaiheessa lauantaisin klo 19.00–20.00 ja sunnuntaisin klo 19.00 – 20.30.



Lähetykset alkavat 1. maaliskuuta, mutta One Way TV löytyy jo nyt kanavalistasta.