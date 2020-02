Hulu-suoratoistopalvelu on tulossa Eurooppaan

Yhdysvalloissa jo vuosia toiminut suoratoistopalvelu Hulu aikoo seuraavaksi laajentua ulkomaille. Palvelun seuraavana tähtäimenä lienee Eurooppa, mutta laajentumisen tieltä pitää ensin raivata sisältöihin liittyvät ongelmat. Hulu voisi tulla Eurooppaan vuonna 2021. Yhdysvalloissa jo vuosia toiminut suoratoistopalveluaikoo seuraavaksi laajentua ulkomaille. Palvelun seuraavana tähtäimenä lienee Eurooppa, mutta laajentumisen tieltä pitää ensin raivata sisältöihin liittyvät ongelmat. Hulu voisi tulla Eurooppaan vuonna 2021.

Hulu syntyi alun perin yhdysvaltalaisten mediajättien yhteiseksi suoratoistopalveluksi, mutta perustajat ovat yksi toisensa jälkeen luopunut omistusosuudestaan. Nykyään Hulu on käytännössä Disneyn määräysvallassa, vaikka Comcast omistaakin siitä vielä kolmanneksen – Disney on kuitenkin luvannut ostaa tämän osuuden tulevien vuosien aikana.



Disneyllä on jo oma suoratoistopalvelu, jota se on lähtenyt laajentamaan ulkomaille. Hulua Disney aikoo käyttää sellaisten sisältöjen esittämiseen, mitä ei haluttaisi näyttää Disney+:lla. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että Disney+:sta tehdään perheystävällisten sisältöjen palvelu ja Hulusta löytyisi enemmän aikuiseen makuun soveltuvaa sisältöä.