GeForce Now julkaistu vihdoin – Yhteensopiva Steamin kanssa

Nvidia on ollut suoratoistopelaamisen uranuurtajia niin taustateknologian kehittäjänä kuin kuluttajille tarjottavien palveluiden kautta. Vuosikausia beta-asteella ollut GeForce Now -suoratoistopalvelu on nyt vihdoin julkaistu Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja muutamissa Aasian maissa.

Vaikka julkaisumaakartan mukaan Suomi ei kuulu GeForce Now'n Euroopan julkaisuun, näyttäisi Nvidia kuitenkin myyvän sitä suomenkielisillä sivuillaan suomalaisille . Palvelu maksaa 5,49 euroa kuukaudessa (tarjoushinta), mutta halutessaan sitä voi käyttää myös ilmaiseksi: tällöin pelisessiot on rajoitettu tunnin mittaiseksi.GeForce Now on yhteensopiva kaikkien suosituimpien peliverkkokauppojen kanssa, joten jo hankkimasi pelivalikoima on mahdollista tuoda myös GeForce Now -palveluun. Tarkemmin sanottuna pelikokoelmansa voi tuoda Steamistä, Epic Games Storesta, Battle.netistä ja Uplaystä.Nvidian mukaan palvelu vaatii toimiakseen vähintään 15 Mbps:n verkkoyhteyden, mutta 30 Mbps:n liittymä on suositeltava jos haluaa pelata pelejä Full HD -tarkkuudella ja 60 FPS:n kuvataajuudella. Parhaimpaan lopputulokseen päästään Nvidian mukaan 50 Mbps:n yhteydellä.