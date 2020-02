Disney+ räjäytti pankin – Tilaajamäärät ylittäneet kovimmatkin odotukset

Disney näyttää osuneen todelliseen kultasuoneen viime syksynä julkaistun Disney+-suortoistopalvelun kanssa. Viihdejätin näyttää osuneen todelliseen kultasuoneen viime syksynä julkaistun-suortoistopalvelun kanssa. Viihdejätin mukaan palvelulla on jo peräti 28,6 miljoonaa tilaajaa, vaikka se on vasta julkaistu muutamassa maassa.

Toimitusjohtaja Bob Igerin mukaan Disney+:n keräämä suosio on yllättänyt yhtiön itsensäkin. Disney+ ohitti heti HBO Now'n tilaajamäärät ja on pian puolivälissä Netflixin Yhdysvaltojen tilaajamäärissä. Suoritus on erinomainen, sillä Netflixilläkin on kulunut useita vuosia ja miljoonia dollareita nykyisen suosion rakentamiseen. Disney+:n pariin houkuttanee palvelun alhainen hinta sekä melko laadukas sisältö.



Disney+:n isompi laajeneminen Eurooppaan koittaa maaliskuussa. Suomeen Disney+ tulee vuorostaan tulevana kesänä.



Viime vuoden lopulla julkaistiin myös Apple TV+ -suoratoistopalvelu. Apple ei ole paljastanut sen tilaajamääriä, mutta melko vähäisen sisältömäärän takia se ei ole välttämättä kovin erikoinen. Useimmat ovat myös tarttuneet Applen tarjoukseen, jossa Applen laitteen hankkija saa Apple TV+:n ilmaiseksi vuoden ajaksi.