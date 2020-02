Microsoft päättää PlayStation 5:n hinnan?

Tuotteiden hinnoittelu ei ole aina kovin yksinkertaista, sillä optimaaliseen hintaan vaikuttavat monet muutkin tekijät kuin suorat tuotantokustannukset. Sonylla on ilmeisesti päätetty, ettei se ala turhaan pohtimaan PlayStation 5:n jälleenmyyntihintaa, vaan Tuotteiden hinnoittelu ei ole aina kovin yksinkertaista, sillä optimaaliseen hintaan vaikuttavat monet muutkin tekijät kuin suorat tuotantokustannukset. Sonylla on ilmeisesti päätetty, ettei se ala turhaan pohtimaan PlayStation 5:n jälleenmyyntihintaa, vaan jättää sen Microsoftin kontolle

Osavuosituloksen julkistamisen yhteydessä Sony lupasi sijoittajille pehmeää siirtymää PlayStation 4:stä uuden sukupolven konsoliin. Samalla yhtiön talousjohtaja kuitenkin totesi, että henkilöstöön ja tuotantovolyymiin liittyvien kustannusten ennakointi on tällä hetkellä hankalaa, koska yhtiö ei pysty vaikuttamaan PlayStation 5:n hintatasoon. Rivien välistä voisi lukea, että Sonyn on päättänyt odottaa ja katsoa mihin hintaan Microsoft päätyy Xbox Series X:n kohdalla.



Kun Microsoft on päättänyt uuden konsolinsa hinnan, Sony todennäköisesti seuraa perässä tai vaihtoehtoisesti nokittaa hieman alhaisemmalla hinnalla, mikäli kokee pystyvänsä hintakilpailuun. Talousjohtaja Hiroki Totokin mukaan hintataso määrittää konsolin tuotantovolyymin sekä vaikuttaa markkinointikuluihin.